Non rispondere mai a questo messaggio: potrebbero ‘fregarti’ un sacco di soldi | Non si scherza più

Attenzione alla truffa dell’sms, non dovete mai rispondere a questo messaggio, se non volete vedervi prosciugare il conto. Basta poco e questi hacker potrebbero intascarsi un sacco di soldi.

La nascita dello smartphone, di internet, delle app e così via, sono una vera e propria benedizione, in quanto ci si è aperto totalmente un mondo nuovo con il loro avvento. Riusciamo a fare di tutto, pur non essendo a casa davanti al computer, per non parlare della comunicazione internazionale che non è più un problema.

Purtroppo però, come in ogni cosa, c’è sempre il lato positivo e quello negativo, come per esempio le truffe che tartassano ogni giorno milioni di clienti. In questo caso, vi basterà leggere quell’sms per vedervi prosciugare il vostro conto telefonico.

La truffa dell’sms che vi porta via un sacco di soldi

Oggi giorno bisogna fare attenzione realmente a tutto. Purtroppo gli hacker e queste società fraudolente, colpiscono la buona fede del cittadino, il quale molte volte abbassa la guardia per paura. Di questo gruppo appartengono per esempio uno dei nuovi messaggi che girano in rete, dove lo sfortunato malcapitato legge un avviso, all’apparenza reale, dove viene informato che il parente stretto ha cambiato numero o peggio ancora che è finito in ospedale e ha bisogno di soldi e così via.

Nessuno è al sicuro da questo genere di comunicazioni fasulle e queste truffe non si fermano a questo, in quanto si possono ricevere chiamate da finti operatori della propria banca o conti postali e così via. L’unica soluzione per ovviare a questi problemi che potrebbero realmente prosciugare il conto, è quella di non fidarsi mai di nessuno. Appurate sempre, mai rilasciare informazioni personali, cercate sempre il numero su Google e non abbassate mai la guardia, perchè di gente senza scrupoli ne è (purtroppo) pieno il mondo.

In cosa consiste?

La truffa dell’sms di cui vi parleremo oggi, riguarda i Vas, cioè quei servizi telefonici che una volta attivi, inoltrano sms per prosciugare il vostro conto. Generalmente, questa situazione si verifica all’insaputa dell’ignaro consumatore, il quale potrebbe approdare su una determinata pagina web o scaricare un’app, per vedersi attivare a sua insaputa servizi in abbonamento. Per esempio arriveranno sms contenenti le previsione meteo o l’oroscopo e così via.

Ogni volta che vi arriverà questo genere di comunicazione, vedrete il vostro credito ridursi drasticamente da un giorno all’altro. Questa truffa ha avuto luogo maggiormente dal 2017 al 2020, quando ancora l’Agcom non aveva avviato ancora la delibera, nella quale obbliga le compagnie telefoniche ad effettuare un primo filtro preventivo. In pratica, i gestori devono bloccare i Vas, qualora venissero attivati senza consenso.

Ad ogni modo, qualora sospettasse di essere finiti in questa truffa miliardaria, vi conviene contattare il vostro gestore telefonico e verificare che non abbiate attive sul vostro numero, qualche offerta “strana”.