Allarme stress da lavoro: se fai questo ogni giorno puoi rischiare grosso

Stress da lavoro, un fenomeno molto frequente e rischioso per il proprio benessere. Di seguito i dettagli..

Il lavoro è uno degli aspetti fondamentali della vita delle persone che, ogni giorno, dedicano almeno 8 ore alle attività professionali. Non si tratta solo di un rendiconto economico, ma incide sulla realizzazione professionale e sulla gratificazione personale.

Scegliere un lavoro che ci appassiona sarà sicuramente un vantaggio nel portare a termine gli obiettivi e soprattutto nel sentire meno la pressione della responsabilità. Talvolta, però, lo stress percepito sul luogo di lavoro può causare degli importanti disagi.

La sensazione potrebbe essere quella di un peso sulle spalle troppo ingombrante da sopportare. Lo stress sul lavoro è diventato un vero e proprio “fenomeno occupazionale” che viene definito burnout. Per sopperire a questa situazione, in primo luogo è necessario individuare quali sono le fonti che generano tensione.

Solo dopo averle identificate, sarà possibile attuare delle strategie per eliminare definitivamente o in gran parte lo stress sul posto di lavoro. Organizzare bene le proprie attività o pianificare una sana routine giornaliera possono essere dei toccasana per ritrovare il benessere.

Stress sul posto di lavoro: come eliminare il burnout?

Lo stress è uno dei fenomeni che crea maggiormente disagi e malessere sul posto di lavoro. Svegliarsi presto la mattina per andare in ufficio è l’incubo della maggior parte dei lavoratori che cerca disperatamente qualche minuto in più di relax nel proprio letto.

Tuttavia, rinviare la sveglia e restare tra le coperte elimina davvero lo stress ed il burnout? Crea davvero dei benefici per il nostro stato d’animo? Migliora realmente la giornata? Per rispondere a queste domande ci hanno pensato degli esperti psicologi con una spiegazione molto chiara.

Allarme stress da lavoro

Restare a letto il più possibile e rimandare il momento in cui è necessario alzarsi per iniziare la giornata lavorativa è il fenomeno che viene definito “Bed rotting“, ovvero marcire a letto. Alcuni esperti hanno spiegato quali sono i rischi di questo fenomeno molto comune. La dottoressa Eleanor McGlinchey, una psicologa del sonno, ha svelato che: «Per alcune persone, rimanere a letto col telefono in mano per guardare le mail o le notizie del giorno, può rivelarsi ancor più stressante».

Infatti, restare a letto può amplificare la sensazione di aver perso del tempo inutilmente. La dottoressa Marjorie Soltis ha consigliato: «Se questa routine, al risveglio, ti fa sentire bene, allora non è bene interromperla, ma credo che un limite di trenta minuti sia sufficiente. È necessario ascoltare il proprio corpo, e se riposare un poco ti fa sentire meglio, allora ne stai traendo beneficio, anche se non è paragonabile al sonno vero e proprio».