Estate in arrivo: ecco come rimettersi in forma in soli 5 mosse

L’estate sta finalmente arrivando ed è il momento di tornare in forma. Cinque passi per superare la prova costume

Finalmente sta arrivando la stagione più attesa ed amata dell’anno. Addio alle influenze stagionali, al freddo e alle serate chiusi in casa. Con l’arrivo dell’estate e delle giornate più lunghe, tornano anche le uscite con gli amici, il divertimento, il mare.

Qualcuno dice che l’estate è la stagione che ci ricorda di amare la vita. Infatti, nei mesi caldi l’energia è alle stelle, la vitalità riemerge e siamo pronti per goderci ogni giornata. La bella stagione ci ricorda anche che è il momento di rallentare i progetti quotidiani per ammirare ciò che ci circonda.

L’estate, infatti, è il periodo dell’anno in cui sono racchiusi i ricordi più significativi della nostra vita. Basta pensare all’infanzia, ai viaggi fatti con la propria famiglia ed i luoghi incantevoli che abbiamo visitato. Anche in adolescenza, si ricordano i primi flirt estivi o le prime vacanze fatte con gli amici.

Le giornate al mare fino al tramonto, i momenti condivisi con le persone che amiamo e le serate danzanti in spiaggia hanno un impatto positivo sulla serenità e sul benessere psicologico degli individui.

L’estate, per alcuni è fonte di stress

L’estate è la stagione che la maggior parte delle persone aspetta con ansia per tutto l’anno. Dura solo 3 mesi, ma per alcuni è anche troppo. Moltissima gente considera la bella stagione come sinonimo di stress e non prova le stesse emozioni di piacere. In primo luogo, gli sbalzi di temperatura possono sicuramente incidere sulla serenità e sull’umore di alcune persone.

Ma non è tutto poichè anche le temperature elevate rispetto al resto dell’anno possono essere considerate una tortura dagli amanti del freddo e delle coperte in pile. Infatti, in estate si suda per ogni singolo movimento e questo può causare sofferenza, debolezza e addirittura il desiderio di isolarsi.

L’estate sta arrivando: consigli per essere in forma

Uno dei timori più comuni in vista dell’estate è proprio quello di non essere in perfetta forma fisica. Una legge universale che vale per tutti e che terrorizza tanto le donne quanto gli uomini. Tuttavia, non c’è nulla da temere poichè esistono delle strategie che ti permetteranno di indossare il bikini in totale serenità e armonia con il tuo corpo. Innanzitutto è fondamentare curare l’alimentazione, preferendo piatti sani a cibi estremamente grassi.

Esistono però degli allenamenti specifici per l’addome che ti permetteranno di eliminare i chili di troppo. L’esercizio consiste nel mettersi in posizione supina e simulare l’azione di pedalare, proprio come quando siamo in sella ad una bicicletta. Il secondo esercizio è il plank laterale che consiste nell’appoggiare mano e avambraccio per terra e sollevarsi delicatamente con il resto del corpo. L’ultimo esercizio che consigliamo è di sedersi per terra con le gambe leggermente sollevate formando un V con il corpo e contraendo gli addominali. Questi esercizi ripetuti quotidianamente per almeno un mese ti permetteranno di superare la prova costume.