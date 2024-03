Il cervello dell’uomo e della donna funziona in maniera uguale? La risposta dell’esperto ti lascerà con l’amaro in bocca

In pochi sanno come funziona il cervello di un uomo e di una donna. A spiegarlo è l’esperto dell’Università di Stanford

Il cervello dell’essere umano è l’organo principale del sistema nervoso centrale. Uno dei più complessi dell’organismo ed è composto da circa 85 miliardi di neuroni, ovvero cellule che riescono a trasmettere le informazioni sotto forma di impulsi elettrici e che si combinano tra loro creando miliardi di connessioni.

Il cervello è diviso in due emisferi, il destro ed il sinistro, divisi a loro volta in più lobi: frontale, parietale, occipitale e temporale. L’organo vitale ha diverse funzioni che sono fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo.

La mente umana funziona quasi come un computer. Questo meccanismo è spiegato dal cosiddetto Modello HIP, Human Information Processing. Grazie a questo metodo è ben comprensibile come avviene il processo di apprendimento. Il cervello riceve degli input, ovvero delle informazioni che arrivano dall’esterno o dai nostri pensieri.

Le informazioni che giungono alla nostra mente vengono processate per poi essere tradotte in comportamenti, decisioni o reazioni. Percependo i segnali derivanti dal mondo esterno grazie ai nostri 5 sensi, il cervello è in grado di attribuire un significato a ciò che accade nel mondo e di rielaborare le informazioni.

Il cervello umano ed il Decision Making

Come abbiamo anticipato, il cervello umano è uno degli organi più complessi da comprendere. Intuire ad esempio come avvengono i processi di decisione è piuttosto difficile, ma alcuni studiosi hanno spiegato come il “Decision Making” caratterizza ogni aspetto della nostra vita quotidiana.

Infatti, ci troviamo costantemente a dover compiere delle scelte anche se, molto spesso, queste ci sembrano automatiche. In realtà, dietro quelle decisioni si nasconde un processo cognitivo molto complesso. Secondo Herbert Simon, l’uomo prova a compiere delle scelte razionali valutando i pro e i contro di una data opzione, ma il cervello ha dei limiti e le decisioni dipendono anche dalle esperienze passate, dalle abitudini e dalla memoria degli individui.

Il cervello dell’uomo e della donna come funziona? Lo spiega l’esperto

Come abbiamo visto finora, la mente umana è complessa anche se presenta dei limiti cognitivi. Tuttavia, una domanda sorge spontanea: il cervello della donna e dell’uomo funziona allo stesso modo? La risposta arriva dall’Università di Stenford che, a seguito di uno studio effettuato con l’Intelligenza Artificiale Spiegabile, hanno potuto notare le differenze celebrali.

“Il sesso è un fattore determinante dell’organizzazione del cervello umano“, ha raccontato il professore e psichiatra Vinod Menon. Le differenze riguardano il modo in cui le donne e gli uomini si approcciano al mondo: le prime hanno maggiore capacità di comprensione di un testo e una memoria a lungo termine, mentre i secondi hanno una sviluppata memoria immediata.