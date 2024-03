Ami il liquore alle amarene? Ecco la ricetta gustosa da realizzare in meno di 20 minuti

Ecco svelata la ricetta per preparare il delizioso liquore alle amarene, da usare come digestivo o nella preparazione di dolci e altro ancora. Con questa procedura velocissima, lo farete in poco tempo.

Quando sentiamo parlare di liquore, si pensa immediatamente a tutti quei distillati come il Cynar, il Ferrochina, l’Averna e così via, senza pensare invece, che con la frutta si possono ottenere composti della medesima gradazione.

Tralasciando il limoncello di cui si parla spesso, oggi vogliamo portare alla vostra conoscenza, il liquore alle amarene, che non è soltanto un ottimo digestivo ma è anche un ottimo aiuto nella preparazione per esempio delle torte o di altre ricette, fino ad arrivare al suo ultimo impiego, come completo di una coppa di gelato. Per questo siamo qui oggi per svelarvi la ricetta.

Lo conoscete il liquore alle amarene?

Il liquore di amarene o ratafià, non è soltanto delizioso e dai molteplici usi, ma è anche molto semplice da realizzare. Per prima cosa, se possiamo darvi un piccolo consiglio, sarebbe meglio utilizzare le amarene al posto delle ciliegie per la realizzazione di questo drink, in quanto il loro gusto più acidulo, si sposa perfettamente con i vari scopi per i quali viene realizzato.

Tra l’altro questo liquore, come vedrete nel prossimo paragrafo, lo si ottiene lasciando le amarene a “mollo” nell’alcol a 90°, ma volendo potreste sostituirlo anche con una qualunque grappa artigianale, qualora vi soddisfacesse di più. Detto questo, siamo pronti per parlarvi della ricetta vera e propria.

Seguite questi passaggi

Se vi piace il liquore alle amarene o se siete curiosi di assaggiarlo, ecco che cosa dovrete fare per realizzarlo. Per prima cosa dovrete lavare 1 kg di amarene, le quali poi dovranno essere tagliate, eliminando il picciolo. In seguito dovrete schiacciarle, anche con le mani e riporle in un contenitore, dove andrete ad aggiungere 600 ml di alcol a 90° e due stecche di cannella, chiuse poi per un mese in un contenitore ermetico.

Dopo aver smosso il ciotolino di tanto in tanto, terminato il periodo di riposo, dovrete filtrare tutto l’alcol venutosi a creare, schiacciando la frutta con le mani, per racimolare tutto il liquido presente; qualora il liquido fosse torbido, dovrete filtrarlo nuovamente finché non sarà limpido e andare a versarlo in apposite bottiglie con il tappo. A questo punto, prendete un pentolino con al suo interno 500 ml di acqua e 300 ml di zucchero e mescolare, finché lo sciroppo non sarà perfettamente trasparente. Una volta raffreddato, dovrete versare questo sciroppo nelle varie bottiglie che avevate precedentemente riempito con il liquore. Mescolate, fate riposare per altri 10 giorni e il vostro drink sarà pronto.