Allarme spray nasale: potrebbero nuocere gravemente la tua salute | Ecco quali buttare subito se si hanno in casa

Alcuni spray nasali potrebbero nuocere alla salute, creando effetti collaterali molto seri. Il principale responsabile di tutto questo è un particolare ingrediente. Ecco che cosa consiglia l’Aifa.

Il raffreddore e se vogliamo l’influenza in genere, da sempre disturbano la normale routine di ogni persona, in quanto si vedono costrette a rinunciare o modificare i propri impegni quotidiani. In caso di comparsa di febbre poi, oltre al malessere generale che provoca questa situazione al nostro organismo, l’unica soluzione fattibile è starsene al letto al caldo.

Purtroppo non tutti possono avere questo lusso in quanto, ci sono “x” motivi, giusti o sbagliati che siano, che costringono una persona a non seguire il normale decorso dei sintomi influenzali. Ed è per questo che si cercano tutti quegli escamotage, che fanno ridurre i tempi della malattia, lo spray nasale è uno di questo. Se da una parte libera il naso dal raffreddore, dall’altra è stato riscontrato come, alcuni di essi, possano essere nocivi per la propria salute.

Gli spray nasali pericolosi per la salute

Iniziamo col dire, che come sostenuto dall’Aifa, non tutti gli spray nasali sono innocui, in quanto ce ne sono alcuni che possono provocare dei gravi disturbi. Prima di svelarvi qual è l’ingrediente che causa così tanti problemi, volevamo parlarvi degli effetti collaterali, di un uso troppo disinvolto di spray e di tutti quei farmaci, con all’interno questo farmaco simpaticomimetico.

In primis un forte mal di testa, seguito da nausea, vomito, confusione, fino ad arrivare a convulsioni e disturbi visivi. Come dichiarato da Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Biomedico di Roma, in merito a questa sostanza: “è sostanzialmente un vasocostrittore, quindi potrebbe dar luogo, in alcuni soggetti, a una particolare encefalopatia (la PRES, appunto) o ictus. Ma attenzione: stiamo parlando di casi particolari e limitati…”.

A chi è sconsigliato?

La sostanza presente in alcuni spray nasali che potrebbe causare pesanti effetti collaterali è la pseudoefedrina: “una sostanza ben nota, di cui si conoscono anche i possibili effetti collaterali, che infatti sono indicati anche nel bugiardino…”, come sostengono dall’Aifa. Gli spray e i farmaci contenenti questa dicitura potrebbero essere pericolosi per tutti, ma soprattutto per chi soffre di pressione alta o insufficienza renale acuta o cronica.

Ciccozzi alla fine termina dicendo: “Sappiamo che questi spray possono essere comodi, perché danno un sollievo in tempi rapidi, ma esistono anche alternative…Per esempio, basterebbe usare acqua e sale, scaldandoli a casa in un pentolino” e ancora: “In commercio si trovano anche facilmente delle piccole boccettine con erogatore spray per poter usare la soluzione salina anche fuori casa…”. Vi consigliamo di leggere tutta l’intervista riportata da donnamoderna.com, per farvi un’idea in merito, rispetto agli spray a base di pseudoedefrina.