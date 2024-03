500 euro al mese anche se siete in 4 nella vostra famiglia: la Meloni ha deciso così | Ecco cosa sta cambiando

Parliamo di una delle novità incluse nella famosa legge di bilancio redatta da Giorgia Meloni e soci. Questo particolare sta confondendo tutti, motivo per cui vi riportiamo un esempio pratico per capire meglio.

Con ogni cambio di governo, come succede sempre, anche le leggi in vigore cambiano. Ognuno porta avanti la propria politica, i propri ideali e li manifesta attraverso bilanci, leggi, normative e così via. Possono piacere o meno, ma alla fine poco ci possiamo fare, in quanto non siamo noi a decidere.

Dal 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la tanto chiacchierata legge di bilancio, redatta dal governo Meloni, i cui punti salienti li potete trovare anche sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ricordatevi sempre che per queste informazioni ma anche per quelle di carattere più soft, per sapere realmente come sono sviluppate, dovrete andare a recepire informazioni soltanto sui siti attendibili e riconosciuti, per evitare di cadere nelle mere fake news.

500 euro al mese anche se siete in 4?

Questo nuovo governo, da quello che si è potuto capire, predilige molto le famiglie numerose, mentre tende a penalizzare un pò i single o le famiglie senza figli. Ovviamente non stiamo qui a parlare di questo, non solo perché non è la sede consona, ma anche perché a prescindere che questi nuovi decreti piacciano o meno ormai sono vigenti, quindi poco si può fare. Alla fine tutti quanti abbiamo il diritto di scegliere il modo di vivere più consono a noi.

Ad ogni modo, sono diversi i punti della nuova legge di bilancio che dovreste andare a leggere per capire meglio quali sono i vostri diritti, quali agevolazioni potrete richiedere e quali no e così via. Come possiamo leggere sul sito del Ministero, si parla di “Conferma del taglio del cuneo fiscale”, “Detassazione dei Fringe Benefits”, “Tassazione agevolata dei premi di risultato” e così via.

L’assegno di inclusione

Tra le varie modifiche presenti nella legge di bilancio 2024 redatte dal governo Meloni, un punto cruciale resta sicuramente quello adibito all’assegno di inclusione e il Supporto Formazione e Lavoro che va a sostituire il vecchio Reddito di cittadinanza. In merito all’assegno, leggendo l’articolo riportato da proiezionidiborsa.it, una famiglia di 4 persone con determinati requisiti andrebbe a prendere 500 euro di maggiorazione come prenderebbe una singola persona.

Spieghiamoci meglio, 500 euro è la cifra massima adibita ad ogni persona, la cui situazione reddituale, dimostrata dall’ISEE, è molto bassa. Ovviamente poi ci sono tutta una serie di condizioni da tenere in considerazione, che potrete farvi spiegare tranquillamente da chi di dovere. Questo è un esempio standard, per dimostrare come una famiglia di 4 persone senza la presenza di invalidi o di altre situazioni particolari prese in carico dai servizi sociali, di età variate, per esempio, 61 anni, 59 anni, 21 anni e 24 anni, prenderebbero anch’essi 500 euro.

Perchè? Semplice, come spiegano dal sito, in base alle regole vigenti, soltanto la persona over 60 avrebbe diritto all’assegno di inclusione. Per tutti gli altri componenti, ancora in forza lavoro, il discorso sarebbe differente. Ad ogni modo, vi consigliamo di leggere l’articolo completo di cui vi abbiamo parlato, per farvi un’idea più chiara.