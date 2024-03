Mahmood, la scoperta scioccante: quello che è successo al cantante è davvero assurdo | Che vergogna

Mahmood è incredulo per ciò che sta accadendo tra i suoi fan. La scoperta sconvolgente l’ha lasciato senza parole

Mahmood, all’anagrafe Alessandro Mahmoud, è un grande cantautore che continua a regalare grandissime emozioni ai suoi fan. Nasce nel 1992 a Milano e a soli 5 anni è costretto ad affrontare l’allontanamento del suo papà Amed.

La separazione dal papà è un duro colpo da affrontare che va avanti anche con il passare degli anni. Nel frattempo cresce la sua passione per la musica e utilizza la sofferenza per realizzare dei veri capolavori che lo renderanno un’icona nel panorama discografico nazionale.

“Soldi” è il brano con cui Mahmood trionfa al Festival di Sanremo nel 2019 e nel testo emergono dei chiari riferimenti a suo padre e alla rabbia che ha provato negli anni di solitudine.

“Non sapevo che sarebbe andato a Sanremo né che io avessi ispirato le sue canzoni. Anche se non ci vedevamo spesso, il rapporto non si è mai interrotto e non avrei mai immaginato che potesse parlare di abbandono. Mi fa soffrire sentirmi descritto in questo modo“, sono state le parole del papà di Mahmood durante un’intervista al Quotidiano Nazionale.

Mahmood, il trionfo del suo nuovo brano

Mahmood è un’artista di grande spessore che, nel corso degli anni, ha riscosso un grande apprezzamento e consenso da parte del pubblico italiano. Dopo il trionfo di Soldi, Mahmood torna al Festival di Sanremo nel 2022 e in coppia con Blanco, si aggiudicano la vittoria con “Brividi“.

A distanza di 2 anni, il cantautore sale per la terza volta sul palco dell’Ariston con “Tuta Gold” e l’esibizione magistrale fa ballare l’Italia intera durante la 74esima edizione della kermesse musicale. Mahmood si classifica al sesto posto, ma nonostante la mancata vittoria, l’inedito è il più ascoltato sulle piattaforme di streaming superando addirittura “La noia” di Angelina Mango.

Mahmood, la scoperta è scioccante

“Tuta gold” ha conquistato il primo posto nelle classifiche nazionali ed è il brano del Festival più ascoltato dagli italiani. Sarà per il ritmo energico o per il balletto che ormai è virale, ma l’inedito di Mahmood è diventato una hit che ci accompagnerà per molto tempo ancora. Quanto al testo, però, ci sono state delle incomprensioni tanto che qualcuno canticchia “cileni ripieni di zucchero“.

Si tratta di un fraintendimento e a spiegarlo ci ha pensato il Trio Medusa durante la rubrica ” Chiamate Roma Triuno Triuno“. In realtà, durante il ritornello Mahmood canta: “Mi passerà, mi ricorderò/i gilet neri pieni di zucchero“. Il brano parla delle sofferenze e delle difficoltà che il cantante ha dovuto affrontare durante la sua vita, sia per i rapporti difficili con il papà, ma anche per il contesto in cui è cresciuto dove il problema della droga metteva tutti a rischio.