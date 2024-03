Addio Tik Tok: l’app potrebbe smettere di funzionare mettendo all’angolo milioni di utenti | Ecco perché

La piattaforma più amata dagli utenti del web potrebbe chiudere definitivamente. La notizia che nessuno poteva aspettarsi

Nell’era digitale, i social network rappresentano la principale forma di comunicazione ed interazione in grado di mantenere una perenne connessione con utenti di ogni parte del mondo. La nostra vita ormai gira intorno a queste piattaforme virtuali che hanno drasticamente cambiato la nostra vita.

Se da un lato aiutano a mantenere i contatti o ritrovare persone che altrimenti non avremmo mai avuto occasione di conoscere, d’altra parte comporta anche qualche aspetto negativo. L’altra faccia della medaglia consiste nel cattivo uso dei social network.

Una riflessione è necessaria su quanto i social ci rendono “sociali” o “più soli“. Secondo alcune ricerche statistiche, circa metà popolazione mondiale utilizza il mondo virtuale per ogni attività quotidiana o per passatempo. Dati numerici dimostrano quanto siano diventati fondamentali i network nella nostra vita.

I social media ci consentono di restare sempre in contatto con gli altri utenti, ma allo stesso tempo ci danno anche la sensazione di essere sempre informati sui fatti che accadono nel mondo. Sicuramente sono strumenti potentissimi, ma che possono provocare grossi danni se non usati consapevolmente.

Social network sinonimo di solitudine

Sono tantissime le ricerche che sono state condotte sui social network per evidenziare l’impatto che queste piattaforme hanno sulle persone e sul loro modo di approcciarsi al mondo. Secondo uno studio condotto dall’Università della Pennsylvania, la psicologa Melissa Hunt ha dimostrato che più si usano i media e più aumentano stati d’animo come ansia, depressione e stress.

Anche la solitudine è un fenomeno che si sperimenta quando l’uso dei social diventa eccessivo. Lo scopo di queste piattaforme punta proprio sulla nostra paura di essere soli e sul desiderio di ricevere consensi a tutti i costi. Un soggetto che è stato coinvolto nella ricerca ha dichiarato: “Non comparare più la mia vita a quella degli altri ha avuto un impatto più forte di quello che mi aspettavo e mi sono sentito molto meglio [..] Ora sento che i social sono meno importanti e li valuto meno rispetto a prima”.

Tik Tok, l’addio al social network è vicina

Tik Tok è uno dei social network maggiormente utilizzati dagli utenti che popolano il web. I contenuti pubblicati su questa piattaforma sono in grado di tenere le persone incollate allo smartphone per ore ed ore, senza rendersene conto. Solo negli Stati Uniti, Tik Tok è stato scaricato circa 170 milioni di volte.

Questo dato ha provocato molta preoccupazione per diversi Stati tanto da pensare a dei provvedimenti per bannare definitivamente l’uso della piattaforma in America. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è dichiarato concorde alla proposta del Congresso di vietare l’utilizzo di Tik Tok e ad una giornalista ha confessato: “Se passa, lo firmerò“.