Affitto e utenze, a chi devono essere intestate: vengono ogni mese a casa tua a reclamare i soldi

In molti decidono di andare a vivere in una casa d’affitto, che sia per un lungo periodo o meno, ecco svelato a chi devono essere intestate le utenze, per essere in regola con la legge.

La casa in affitto può essere un trampolino di lancio per molti, in quanto soprattutto i giovani che escono da casa dei genitori o una coppia giovane che va a convivere, optano per questo tipo di contratto, per poter pagare di meno rispetto ad un mutuo e/o alle varie spese condominiali.

Ricordiamo infatti, che l’inquilino dovrà pagare delle cifre prestabilite, in base al contratto che andrà a firmare. Ed è proprio in merito al contratto d’affitto che in molti si sono chiesti a chi debbano essere intestate le utenze? Ecco svelata la risposta a questo problema.

Intestazione utenze casa in affitto

Non tutti possono permettersi subito di acquistare una casa, altri non potranno permetterselo mai e altri ancora semplicemente non ci pensano proprio ad acquistarne una. In tutti questi frangenti, la casa in affitto è l’unica soluzione, in quanto permette agli inquilini di avere una propria casa, per poter iniziare la propria vita, avendo pro e contro. Sicuramente a favore c’è la riduzione delle spese, in quanto non spetta all’affittuario infatti, pagare le varie spese condominiali. Molte volte poi, se la casa risultasse già ammobiliata, la persona potrebbe entrare dentro l’appartamento, senza dover acquistare nulla.

Come contro sicuramente il fatto di pagare ogni mese un qualcosa che non sarà mai di proprietà, dall’oggi al domani, il proprietario potrebbe decidere di mandare via l’affittuario, il quale si troverebbe con un bel “pugno di mosche”. Ma si sa, per iniziare va bene tutto, anche perchè attualmente ci sono diversi bonus che lo Stato mette a disposizione di chi va a vivere in affitto.

Regole legali

In merito proprio al fatto di andare a vivere in una casa in affitto, sono in molti ad essersi chiesti a chi bisogna intestare le utenze? Per stipulare un contratto di locazione sicuro e a norma di legge, non occorre che l’affittuario si intesti le utenze di luce, gas e così via. Soprattutto nei casi in cui il periodo di affitto è molto breve, non conviene neanche per il proprietario dell’immobile attivare tutte le procedure burocratiche.

Qualora il contratto fosse più lungo, ci son due strade, quella di intestarsi personalmente le utenze in modo da pagare quanto spetta o se no lasciare tutto intestato al proprietario, il quale però verrà a reclamare i soldi per pagare le varie bollette intestate a nome suo. Qualora l’affittuario si rifiutasse, ricordiamo che per legge il proprietario dell’immobile può sfrattare l’inquilino in brevissimo periodo.