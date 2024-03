500 euro in più ogni mese solo se presenti questo documento: la rivoluzione che cambia la vita a milioni di italiani

Ora puoi trovare 500 euro in più al mese direttamente sul conto in banca. Basterà presentare un unico documento

In un periodo storico in cui la crisi economica diventa sempre più evidente, lo Stato ha studiato una serie di interventi per sostenere le famiglie in difficoltà. Il Governo Meloni ha approvato un lungo elenco di bonus ed incentivi per sostenere le spese necessarie.

Alcuni sostegni già presenti nel 2023 sono stati confermati anche per quest’anno, come il Bonus bebè che agevola i genitori di minori fino ai 3 anni per sostenere le spese di asili pubblici e privati. In questo modo, si consente il rientro al lavoro delle mamme e dei papà.

I bonus sono dei mezzi fondamentali per sostenere le famiglie italiane in un periodo storico in cui le difficoltà economiche sono all’ordine del giorno. Per ottenerli è molto semplice, ma sono necessari dei requisiti specifici che variano per ogni bonus.

Come punto di riferimento per il riconoscimento delle diverse agevolazioni in corso, è necessario dotarsi dell’ISEE e non superare una certa soglia di reddito. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente fa riferimento al patrimonio dei due anni precedenti e questo può rappresentare un problema in molte situazioni.

Cos’è l’ISEE corrente?

Al momento della compilazione delle domande per ricevere i sussidi statali, molti si rendono conto di avere un reddito superiore a quello previsto dal Bonus. Di colpo ci si ritrova esclusi dalla possibilità di ricevere l’aiuto economico, pur non possedendo realmente quei redditi nell’anno corrente.

Fortunatamente, anche per questo problema c’è una soluzione: si chiama ISEE corrente e viene calcolato sugli ultimi 12 mesi. Può essere richiesto se da un anno all’altro ci sono state delle variazioni economiche importanti a causa di eventuali licenziamenti, cambi di mansione e in tutti i casi in cui il valore ISEE muta notevolmente.

Come richiedere il Bonus

L’ISEE corrente, quindi, permette alle famiglie che hanno subito delle importanti variazioni reddituali di non perdere l’occasione di ricevere i sostegni statali. In questo modo sarà possibile rendere l’ISEE più coerente con il bisogno attuale delle famiglie. L’ISEE corrente è ammesso se la variazione del patrimonio familiare è superiore al 25% rispetto all’importo dell’ISEE ordinario.

Ha validità semestrale, ma può essere rinnovato prima della scadenza in modo da poterlo utilizzare per tutto l’anno. In questo modo, le famiglie italiane che si trovano ad affrontare delle evidenti difficoltà economiche, non dovranno più rinunciare ai sussidi e ai Bonus solo per una situazione patrimoniale che non corrisponde alla verità dei fatti.