ISEE altissimo: tutta colpa di questo terribile errore | Fai attenzione o ti levano moltissimi soldi

Bisogna fare molta attenzione a quando si compilano i dati per ottenere l’ISEE, basta un solo errore e i compensi saranno errati. Questo particolare dato è molto facile da sbagliare, ecco di cosa stiamo parlando.

L’Indicatore della situazione economica equivalente, per questo sta la dicitura, ISEE, il documento che serve alle famiglie e più in generale a tutti i cittadini che hanno la necessità di sapere la loro situazione reddituale. Entro determinati valori, si ha diritto a delle agevolazioni, bonus, riduzioni e così via.

Soprattutto se la domanda la si compila da soli però, c’è un particolare “campo”, che se redatto in maniera errata, potrebbe farvi perdere moltissime agevolazioni. Per questo bisogna fare molta attenzione a questo dato.

Attenzione all’errore che vi farà perdere molti soldi dall’ISEE

Come dicevamo, avere l’ISEE sempre aggiornato annualmente, potrebbe aiutarvi molto, in quanto lo Stato italiano, mette a disposizione dei cittadini che rientrano in determinati parametri, delle agevolazioni notevoli, per non parlare di quelle riduzioni, bonus o esenzioni che non potreste ricevere se prima non avrete redatto questo documento. Come ogni anno, dovrete mettere insieme una serie di documenti che vi chiederà il Patronato, qualora andaste a farvelo fare o comunque direttamente sul sito dell’Inps se lo compilerete da soli.

La procedura è sempre molto delicata, motivo per cui, conviene sempre farvi seguire da un esperto, se non siete proprio preparati in tale materia. L’errore burocratico è sempre dietro l’angolo e qualora compilaste qualcosa in maniera errata, rischierete di vedervi annullata la possibilità di ricevere dei riconoscimenti finanziari. Ricordatevi che l’ISEE vi serve praticamente ovunque, vi viene richiesto a scuola, sul lavoro, per acquistare la casa e così via.

Addio a bonus e agevolazioni fiscali

Come dicevamo quindi, qualora la domanda dell’ISEE ve la compilaste da soli, c’è un particolare campo, che se redatto in maniera errata, vi farà dire addio a bonus e agevolazioni varie. Questo errore riguarda l’inquadramento della vostra casa di proprietà, in quanto se non aggiornato correttamente ogni anno, rischierete che il sistema la inserirà di default come seconda casa e in questa maniera, la vostra situazione risulterebbe più “alta” di quella che è, in merito ai range patrimoniale, vi consentirebbero degli esoneri.

Soprattutto se i proprietari della casa sono due, come marito e moglie, questo valore andrà compilato per entrambi i coniugi. Dovrete necessariamente seguire le indicazioni, inserendo la vostra casa di proprietà come “abitazione principale del nucleo”, in questo modo non rischierete più di ricevere un ISEE che non rispecchia la vostra reale situazione economica. Ad ogni modo, qualora non vi sentiste sicuri, sarebbe meglio farsi seguire da chi di dovere, per evitare spiacevoli refusi.