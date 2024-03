Pensione anticipata: puoi fare richiesta solo se possiedi questi requisiti

Ecco come fare per andare in pensione anticipata. Occorrono determinati requisiti per poter fare domanda e salutare prima il mondo del lavoro, per godersi il meritato riposo.

La pensione è il sogno della maggior parte dei lavoratori, i quali non vedono l’ora di arrivare a questo momento, quando non più legati ad un cartellino da timbrare, potranno vivere la vita come vogliono senza vincoli e orari.

Con l’aumentare dell’aspettativa di vita però, se da una parte è una cosa molto positiva, dall’altra implica il fatto che i lavoratori dovranno ritardare ancora di più, la tanto sospirata e meritata pensione. Con questa soluzione però, se rientrate nei requisiti, potrete chiedere di andare in pensione anticipata. Ecco come fare.

I requisiti per andare in pensione anticipata

Prima di svelarvi i requisiti, volevamo spiegarvi come fare la domanda di presentazione per la richiesta della pensione anticipata. Sono tre i metodi ufficiali e approvati dall’Inps per inoltrare la richiesta:

Direttamente dal sito dell’Inps, accedendo mediante SPID, CNS o CIE, recandovi nel servizio di “Pensione e Previdenza”, “Domanda di pensione” e proseguire con, “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” e “Accedi all’area tematica”. Adesso non dovrete fare altro che cliccare su, “Nuova prestazione pensionistica”, “Pensione anticipata” e seguire le indicazioni che vi verranno richieste; Recarvi direttamente ai Patronati riconosciuti e approvati dall’Inps; Chiamare il Contact Center dell’Inps e parlare direttamente con l’operatore il quale saprà indirizzarvi sulla procedura da seguire.

Ecco cosa serve

Prima di fare la domanda per andare in pensione anticipata però, dovrete verificare di rientrare nei requisiti richiesti dall’Inps per poter usufruire di tale beneficio. Secondo “l’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge n. 213 del 2023”, in questo 2024, per poter andare in pensione prematuramente, il lavoratore dovrà avere 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Ovviamente poi ci saranno tutta una serie di requisiti personalizzati che potrebbero in qualche modo agevolarvi, come per esempio invalidità, essere lavoratori precoci, svolgere lavori usuranti da un tot. periodo e così via. Per sapere di preciso cosa vi spetta e soprattutto se e quando potrete andare in pensione anticipata, vi conviene recarvi comunque ad un Patronato e farvi fare una verifica in merito alla vostra situazione lavorativa.

Tra l’altro è consigliabile sempre, prima di presentare la domanda, di verificare che tutti i contributi vi siano stati versati in maniera corretta, in modo da poter mettere in regola la vostra posizione per poter poi così sperare di avere tutti i requisiti, per presentare tale richiesta.