Titanic, l’annuncio clamoroso lascia tutti senza parole: ecco cosa succederà nel 2027

Per il 2027 è previsto un evento unico che lascerà il mondo intero senza parole. Di seguito i dettagli sul grande progetto

La storia del Titanic è ormai celebre a tutti, soprattutto dopo l’omonimo film del 1997 di James Cameron che ha fatto la storia del cinema. L’interpretazione di Leonardo Di Caprio e Kate Winslet ha superato ogni aspettativa ed ancora oggi, a distanza di 27 anni, il capolavoro continua ad essere trasmesso in tv.

Tuttavia, sulla vera storia del Titanic circolano moltissime storie ed ha sempre affascinato il mondo intero per la drammaticità dell’episodio. Il Transatlantico “inaffondabile” costruito in 3 anni, salpò il 10 aprile del 1912 ed affondò in quattro giorni.

Ad attenderlo al varco c’era una gigante montagna di ghiaccio a causa del quale persero la vita circa 1500 persone. Le teorie sull’affondamento del Transatlantico sono state migliaia e c’è chi presume che la causa principale sia stato un incendio a bordo.

La nave che avrebbe dovuto rappresentare il progresso tecnologico si è spezzata in due e a causa delle poche scialuppe di salvataggio, si sono salvati solo 507 persone. Ancora oggi, a distanza di più di un secolo, gli studiosi continuano ad approfondire e studiare i dettagli per ricostruire il disastroso incidente.

Titanic, un destino scritto nella luna

La vicenda disastrosa che ha portato alla morte di 1500 persone ha sconvolto il mondo intero tanto da far incuriosire milioni di ricercatori che ancora oggi si impegnano a ricostruire i fatti. In quel tratto non ci sarebbe dovuto essere nessun iceberg, eppure è proprio la ragione per cui il transatlantico è affondato.

I ricercatori hanno teorizzato l’ipotesi della “marea perfetta“. L’iceberg proveniva dalla Groenlandia e non sarebbe dovuto essere in quel tratto di oceano. L’Istituto Nazionale di Astrofisica ha cercato di teorizzare quel fenomeno del tutto inaspettato e che ha portato l’iceberg verso sud. Un’ipotesi affascinante che ha, però, portato ad una vicenda terribile.

È stata annunciata la costruzione della replica del Titanic. A finanziare il progetto, che costerà fino a 1 miliardo di dollari, sarà il miliardario Clive Palmer. Il viaggio inaugurale è previsto per Giugno 2027. pic.twitter.com/ndQy7Mq8YM — Trash Italiano (@trash_italiano) March 15, 2024

L’annuncio che lascia il mondo con il fiato sospeso

“Pronto a salpare nel 2027” è l’annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato, ma che sta per diventare realtà. Clive Palmer, un magnate australiano, ha deciso di ricostruire il Titanic realizzando il suo sogno che ha visto fallire per ben due volte. Il progetto infatti era stato avviato anche nel 2012 e nel 2018, ma non è andato a buon fine per problemi finanziari.

“Siamo molto lieti di annunciare che, dopo ritardi globali imprevisti, ci siamo nuovamente impegnati con i partner per dare vita al sogno di Titanic II. Che il viaggio abbia inizio”, ha annunciato Clive Palmer. Il Titanic del XXI secolo sarà lungo 269 metri e potrà ospitare 2435 passeggeri che rivivranno la magia del Transatlantico originale.