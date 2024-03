Donne vs uomini: ecco 7 motivi per definire diverse le donne dagli uomini sul posto di lavoro

La disparità tra uomo e donna sul luogo di lavoro è un fenomeno concreto? Di seguito 7 motivi che sostengono questa tesi

La discriminazione tra uomo e donna nell’ambiente lavorativo è un argomento di grande importanza poichè è ancora un fenomeno troppo radicato nella società. Non solo a lavoro, ma anche nella vita quotidiana non ci si libera definitivamente da stereotipi e pregiudizi.

Il gender gap è ancora una minaccia concreta nonostante le lotte di sensibilizzazione che ogni giorno vengono combattute da milioni di persone. La posizione sociale di una donna rappresenta la principale forma di discriminazione da parte degli uomini che subiscono il senso di inferiorità.

Fortunatamente questo discorso non vale per moltissimi uomini che incentivano e lottano al fianco dell’altro sesso per raggiungere la parità. Tuttavia, sono ancora tanti coloro che cercano di ostacolare il progresso professionale o accademico delle donne.

Uno dei fenomeni più comuni è la segregazione professionale, ovvero la distribuzione irregolare del lavoro femminile riservata solo a determinate occupazioni. Sono ancora tantissime le professioni in cui le donne non sono contemplate e sicuramente sarà necessario ancora tanto lavoro per eliminare questi stereotipi.

Uomini e donne: le disparità sul posto di lavoro

In un’epoca in cui la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nella vita di ognuno di noi, la comunicazione web rappresenta un ottimo strumento anche per sensibilizzare su argomenti delicati. Due tiktoker, Giovanna e Federica, hanno affrontato la discussione sulla disparità tra uomo e donna sul luogo di lavoro.

«Che il lavoro delle donne sia diverso da quello svolto dagli uomini lo sottolineiamo da un po’. Eh no, non parliamo “solo” del fatto che è più sottopagato. In questo video ci soffermiamo in particolare modo su 7 motivi che caratterizzano questa differenza», ammettono le due donne nella didascalia del video pubblicato su Tik Tok.

I 7 motivi per la disparità sul luogo di lavoro

Le tiktoker Giovanna e Federica hanno dimostrato 7 differenze importanti nel paragonare il lavoro svolto dagli uomini rispetto a quello delle donne. “Primo: le donne lavorano di meno. Il loro tasso di occupazione è del 51,1% contro il 69,2% degli uomini. [..] Secondo: le donne cercano di più lavoro rispetto agli uomini. Il loro tasso di disoccupazione è, infatti, del 9,4% contro il 7,1% degli uomini. Terzo: la presenza dei figli condiziona di più le donne che lavorano.[..] Quarto: le donne fanno lavori diversi dagli uomini. Si chiama “fenomeno della segregazione orizzontale dei mestieri”».

«Quinto: le donne fanno meno carriera. Solo il 28,6% sono le donne dirigenti o imprenditrici. Sesto: le donne sono pagate di meno. Il gender pay gap nel privato arriva fino al 20,7%. Settimo: le donne lavorano di più con contratti part-time. Sono, infatti, donne il 71,6% degli occupati a part-time», hanno concluso le esperte invitando chi di dovere ad introdurre politiche mirate per incentivare l’occupazione femminile.