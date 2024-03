Sai che puoi risparmiare sulla bolletta con questo trucco infallibile per cucinare un bel piatto di pasta? Il segreto è questo

Torna in auge un vecchio trucchetto per risparmiare sulla bolletta del gas. A svelare il segreto è l’esperto

In un periodo storico in cui moltissime famiglie italiane soffrono la crisi economica, è fondamentale riuscire a risparmiare il più possibile. Milioni di persone lottano per sostenere le spese quotidiane e arrivare alla fine del mese sembra quasi impossibile.

Mettere da parte qualche euro al giorno permette di avere un gruzzoletto a cui attingere nei momenti di difficoltà. Risparmiare può rivelarsi utile anche per chi non ha problemi economici, ma che potrà accantonare il denaro per eventuali spese future.

Esistono diversi modi per mettere da parte una somma di denaro e per iniziare è fondamentale organizzare un budget mensile di spese necessarie per chi ha delle entrate limitate. Evitando spese piccole, ma continue come prendere dei caffè al bar, si possono risparmiare circa 45€ al mese.

Inoltre, eliminando alcuni vizi come quello di fumare, si potrebbero mettere da parte molti soldi durante il mese, utili per altre spese più rilevanti. Limitare anche l’uso dell’automobile prediligendo una salutare passeggiata o la bici ti faranno sicuramente risparmiare sui costi del carburante.

Il segreto per risparmiare

Risparmiare è diventata ormai una priorità per la maggior parte delle famiglie. Le spese sono troppe e lo stipendio mensile non basta per far fronte ad ogni necessità. Per questo è necessario riuscire ad organizzare la propria quotidianità per evitare le spese superflue.

Cercare di minimizzare i consumi in casa è un’altra soluzione per riuscire ad accantonare una somma di denaro. Risparmiare sulle bollette del gas è possibile ed un esperto ha diffuso un trucchetto già utilizzato negli anni Sessanta e che è tornato in auge negli ultimi anni. Si tratta della cottura passiva della pasta, scoperto da Vincenzo Agnesi e riproposto da Giorgio Parisi.

Il trucco per risparmiare

Nonostante sia un trucchetto risalente agli anni Sessanta, in pochi conoscono la cottura passiva della pasta. Questo metodo permette di risparmiare sulla bolletta pur non rinunciando ad uno dei pilastri della cucina italiana. Il procedimento è molto semplice, ma i risultati sono garantiti.

In primo luogo è necessario portare in ebollizione l’acqua, immergere la quantità di pasta necessaria e spegnere il fornello a gas oppure ad induzione. L’acqua, che ormai è giunta ad una temperatura elevata, permetterà la cottura della pasta senza consumare ulteriore gas. L’unico rischio è quello di aumentare i tempi necessari per la cottura.