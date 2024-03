Uova di pasqua, si possono davvero pesare come dicono in molti? La legge parla chiaro

Conoscete il trucchetto dell’uovo di Pasqua? Pesandolo puoi scoprire un particolare importante: di seguito i dettagli

Sta per arrivare la Santa Pasqua, un momento di unione e di condivisione con i propri cari. Sono moltissime le tradizioni su questa festività ed oltre al significato cristiano della Resurrezione di Gesù, la Pasqua è amata anche per lo scambio di un dono, ovvero l’uovo di cioccolato.

In pochi conoscono però la tradizione che nasconde l’uovo e che risale agli antichi egizi e persiani. Queste popolazioni si scambiavano le uova come segno di buon auspicio e prosperità nel periodo primaverile ed è una tradizione che è stata tramandata fino ai giorni nostri.

L’uovo rappresenta la speranza di una nuova vita e nel corso degli anni è stata associata alla Santa Pasqua proprio per simboleggiare la rinascita e la resurrezione di Gesù.

Il significato dello scambio delle uova di cioccolato è quindi un gesto di buon auspicio che è stato inventato nel Settecento dal chocolatier francese David Chaillou. Ogni anno, milioni di persone le acquistano per donarle ai propri cari. Soltanto nella settimana santa del 2023 sono stati venduti circa 350 milioni di uova.

Un nuovo trucchetto spopola sui social network

Il primo uovo di cioccolato artigianale è stato inventato nel Settecento ed ancora oggi rappresenta un momento di felicità per i più grandi, ma soprattutto per i bambini. Oltre al sapore decisamente gustoso, lo scambio dell’uovo di Pasqua è un momento tanto atteso anche per la sorpresa che nasconde all’interno.

Nel corso degli anni, tantissimi brand commerciali hanno realizzato questo simbolo della Pasqua e all’interno nascondono tanti gadget amati da ogni generazione. In un’epoca in cui i social network vengono usati anche per influenzare il popolo del web, anche sulle uova di Pasqua è stato diffusa una nuova tendenza che da qualche mese sta spopolando nel mondo intero.

Uova di Pasqua, ecco perchè pesarli

Su tutti i principali social network sta spopolando una nuova tendenza che, nel giro di qualche mese, è diventata virale. In ogni parte del mondo le persone scelgono l’uovo in base alla sorpresa che contiene. Come fanno a conoscere il gadget? Semplice, lo svela il trucchetto che sta spopolando su Tik Tok.

Pare che in base al peso dell’uovo di cioccolato, si possa capire quale sorpresa si troverà all’interno. In questo modo sarà possibile scegliere quello giusto evitando di restare delusi dal regalo non gradito. Sui social circolano delle tabelle che indicano con precisione i kg dell’uovo per trovare la sorpresa desiderata. Moltissimi supermercati stanno vietando l’uso delle bilance del reparto ortofrutta, ma secondo la giurisprudenza questo divieto non ha alcun fondamento.