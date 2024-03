Tatuarti il nome del tuo partner: ecco tre motivi per cui non devi assolutamente farlo

Ecco tre buoni motivi per non farvi tatuare il nome del partner, in quanto il futuro può sempre cambiare. Resterete sicuramente senza parole, in pochi ci pensano veramente.

Il tatuaggio ha sempre avuto molto successo tra le persone, non c’è un’età prestabilita per quando ci si possa o meno fare incidere sulla pelle un simbolo, una frase, un disegno, ecc. che per il soggetto abbia un significato ben preciso.

Ci sono delle volte però che sarebbe meglio non farlo, in quanto il futuro può sempre cambiare, ma il tatuaggio resta. E’ l’esempio del tattoo del nome del partner, ecco svelati tre buoni motivi che vi metteranno sicuramente la “pulce nell’orecchio”.

3 motivi per non farvi tatuare il suo nome

Il tatuaggio nel corso degli anni ha assunto un significato diverso, ma in ogni caso è sempre un simbolo di libertà che ogni singolo soggetto che decide di farselo fare, voglia comunicare. All’inizio questa pratica era diffusa soltanto tra i galeotti e i marinai, motivo per cui, molti anziani non vedono di buon occhio vedere per esempio i nipoti tatuati. In realtà, nonostante questa usanza sia molto antica nella storia, in quanto sono stati trovati reperti preistorici che mostravano dei rudimentali tatuaggi nei simboli sacri, oggi è per lo più una pratica estetica.

La pratica comune di imprimersi qualcosa sulla pelle, è ormai molto diffusa come dicevamo e può avere molteplici significati, dalla moda, al simboleggiare il “per sempre” di qualcosa, fino ad arrivare a frasi e momenti particolare della propria vita, che si sente la necessità di portarsi sempre dietro. In alcuni casi però, se appena fatto, il tatuaggio può essere una buona idea, con il passare degli anni, da molti, viene visto come l’errore peggiore di sempre.

E’ sempre un errore in amore

Parliamoci chiaro, tatuarsi il nome del partner, non è mai una buona idea. Quello che al momento può sembrare l’amore della propria vita, con il passare degli anni, in maniera del tutto inaspettata, può diventare il nostro peggior nemico, Francesco e Ilary insegnano. La razionalità in molti casi dovrebbe battere il romanticismo.

Per questo oggi vogliamo svelarvi 3 buoni motivi per cui non dovreste farlo:

Il partner può sempre cambiare, l’amore finisce in maniera inaspettata, anche se al momento possa sembrarci la “metà della mela”, non sempre le cose durano come vorremmo. Una coppia può “scoppiare” con facilità, ma il nome tatuato vi resterà per sempre, motivo per cui, per ovviare a questo problema dovrete o sottoporvi ad una dolorosa operazione di rimozione o dovrete farvi tatuare qualcos’altro, dovendo però aumentare il volume di quest’ultimo; Qualora voi apparteniate a quella fortunata percentuale di persone che vivranno la loro vita “per sempre felici e contenti”, in anzianità, potreste pentirvi del vostro tatuaggio. Quando si invecchia, non è un discorso soltanto anagrafico, ma anche di pelle, la quale perdendo elasticità, potrebbe con il tempo rilasciare un aspetto diverso da quello che il nome o il simbolo appariva un tempo; Alcuni studi americani hanno dimostrato come alcuni tipi di inchiostro, se non controllati, possano risultare cancerogeni per la salute umana, soprattutto quelli colorati. Per questo motivo sarebbe meglio scegliere un tatuatore che presti molta attenzione anche alla qualità del materiale acquistato, oltre all’igiene del locale e dell’attrezzatura.

Detto questo, ognuno di voi è libero di fare quello che vuole con la propria pelle, soltanto, prima di scegliere cosa tatuarvi, pensateci bene.