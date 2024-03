Dormire bene: il segreto è evitare questi comportamenti dannosi | Lo facciamo ogni giorno

Se volete avere un sonno ristoratore, dovrete evitare tassativamente questi comportamenti tossici che, in molti fanno prima di andare a dormire. Solo così potrete dormire realmente bene e sentirvi riposati.

Molti sottovalutano l’importanza di dormire bene durante la notte, questo processo influenzerà tutta la vostra giornata. Se iniziate quindi con un cattivo sonno, tutte le attività giornaliere potrebbero esservi ancora più pesanti.

Per questo gli esperti rivelano quali sono i comportamenti da evitare e quelli da tenere, per avere un “buon sonno”, che duri tutta la notte. Molte volte, facciamo queste azioni inconsapevolmente, precludendoci quindi la possibilità di finire tra “le braccia di Morfeo”.

I comportamenti da evitare per dormire bene

“Le indagini più recenti che sono state condotte hanno dimostrato che il sonno degli italiani è un po’ in peggioramento rispetto agli anni passati”, ha rivelato Luigi Ferini Strambi, primario del Centro di medicina del sonno dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano e professore ordinario di Neurologia alla Facoltà di Psicologia dell’Università “Vita-Salute” del San Raffaele, alla sezione salute della rivista Adnkronos.

Ci sono tutta una serie di fattori che influenzano il nostro riposo, lo stress, le preoccupazioni, l’utilizzo compulsivo dello smartphone e del pc, per non parlare di tutte quelle patologie, molto spesso sottovalutate, che ne peggiorano ulteriormente la qualità. Per esempio l’insonnia, l’apnea notturna, la sindrome delle “gambe senza riposo” e così via.

I rimedi che potrebbero aiutare

Quando non si riesce a dormire bene, la persona si sentirà poi stanca durante tutta la giornata, non riuscendo a gestire bene il carico di lavoro adibito ad ognuno di noi, in base alla nostra vita. Per questo, quando si fa fatica a dormire, la prima cosa da fare sarebbe quella di rivolgersi ad uno specialista del sonno o al nostro medico di base, per chiedere consiglio su come “muoversi”.

In concomitanza a questa consulenza medica, si sono tutti dei comportamenti negativi che dovremmo cercare di evitare prima di andare a dormire. Come ha rivelato il dottor Luigi Ferini Strambi: “Bisogna cercare sempre almeno un’ora o un’ora e mezza prima di mettersi a letto di creare delle condizioni che favoriscano l’addormentamento”, cercando quindi di evitare discussioni prima di andare a dormire. Non utilizzare smarpthone, pc o guardare la televisione in questo lasso di tempo e non mangiare cibi troppo pesanti da digerire:“ad esempio, cibi ricchi di soia o anche cibi iperproteici possono impedire un buon addormentamento”. Per una vita attiva quindi, anche la qualità del sonno è fondamentale.