Addio al ferro da stiro: ecco la soluzione super economica che ti cambierà la vita

Ecco qual è la soluzione economica che vi farà risparmiare tempo e soldi, potendo così dire addio al ferro da stiro. Con questi trucchi potrete risolvere quasi tutti i vostri problemi di “stiraggio”.

Fare i lavori di casa è un incubo per moltissime persone, in quanto alcuni lavori sono molto pesanti e noiosi. Tutti vorremmo tanto avere il robot, stile Io Robot con Will Smith, al quale poter delegare tutte le faccende di casa. In attesa che inventino un “amico così prezioso”, dobbiamo trovare da soli gli escamotage, per i lavori di casa.

Tra le varie soluzioni, con quella che staremo per andare a dirvi, non solo ridurrete il tempo da dedicare a questa noiosa attività, ma risparmierete anche in bolletta. Stiamo parlando di come potrete dire addio (o quasi) al tanto odiato ferro da stiro.

La soluzione per dire addio al ferro da stiro

In commercio ormai esistono moltissimi ferri da stiro veramente innovativi, grazie ai quali potrete stirare in maniera ancora più rapida. Per quanto però questi elettrodomestici siano molto migliorati rispetto ai loro predecessori, questa noiosa operazione andrà comunque fatta, a meno che non portiate tutto quanto in lavanderia.

Sicuramente, per cercare di ridurre questa attività così sgradita, come quella dello stirare, potrete praticare qualche piccola accortezza durante il lavaggio. Sicuramente non riempire molto la lavatrice, usare basse temperature e bassi livelli di centrifuga e infine usare poco detersivo e acido citrico o aceto al posto dell’ammorbidente. Queste sostanze distenderanno meglio i tessuti, in modo da poter essere stirati velocemente.

Dei veloci consigli

Sappiate che ci sono dei piccoli consigli che se utilizzati, potranno farvi dire addio al ferro da stiro, per quasi tutti i tessuti. L’ideale, dopo aver lavato i vestiti in lavatrice con le indicazioni sopra riportate, sarebbe quello di stendere subito i panni o al filo, ben posizionati e distesi o in asciugatrice. In entrambi i casi il segreto sarà quello di “stirare” con le mani, il bucato asciutto, in modo da sfruttare il calore ancora presente, appena ritirati.

Con questa tecnica, evitando quindi di accumulare i vestiti sopra la sedia, potrete riporre nel vostro armadio praticamente quasi tutti i vestiti senza doverli stirare, tranne le camicie, per le quali c’è poco da fare. A meno che voi non decidiate di comprarle fatte del materiale “no-stiro” appunto. Inoltre sarebbe una buona regola, guardare le etichette e acquistare tutti quei prodotti in jersey, elastan, cotone elasticizzato e così via, essendo questi già tessuti che non devono essere stirati. Alla fine, se procederete correttamente, dovrete andare a stirare circa 10 minuti alla settimana, risparmiando tempo e denaro nella bolletta.