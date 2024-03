Hai combinato un guaio e devi chiedere scusa? Ecco la soluzione a tutti i mali, il segreto è solo questo

Chiedere scusa se hai commesso un errore può essere difficile, ma potrebbe risolvere il problema in poco tempo

Nella società odierna in cui l’obiettivo principale dell’essere umano è quello di apparire perfetti, commettere degli errori può essere un vero e proprio trauma. I sensi di colpa prendono il sopravvento e si resta quasi paralizzati al solo pensiero di sbagliare.

Ciò che in molti ignorano è che gli sbagli che commettiamo sono fondamentali per il nostro cervello. In primo luogo, aiutano il nostro processo di apprendimento. Chi non ha sentito almeno una volta nella vita la frase “sbagliando si impara“?

Sicuramente accettare di aver commesso un errore è piuttosto difficile, ma è proprio vero che ci permette di ampliare le nostre conoscenze. Accettare di aver sbagliato e perdonarsi, è sicuramente il primo passo per imparare a crescere e migliorare nelle future occasioni.

Un altro aspetto importante è quello di non aver paura di sbagliare poichè limiterebbe la vostra vita e finireste per diventare poco autentici. Eviterete così di correre dei rischi per timore di fallire, ma perderete l’occasione di scoprire qualcosa di ipoteticamente straordinario.

Chiedere scusa, come farlo in modo convincente?

Gli errori fanno parte della nostra vita, ci accompagnano dall’infanzia fino all’età adulta e li commettiamo in ogni ambito della nostra quotidianità. Si può sbagliare nei propri confronti, degli amici, della famiglia o del partner. L’unica cosa fondamentale è saper accettare l’errore e chiedere scusa.

Tuttavia, perdonarsi o farsi perdonare non è sempre facile. Talvolta può intervenire l’orgoglio o la paura del rifiuto e della perdita di fiducia, ma scusarsi in modo convincente può risolvere ogni problema. Secondo degli studi condotti dallo psicologo Greg Matos esistono due modalità per chiedere scusa.

Due modi per chiedere scusa

Che sia in un rapporto di coppia o di amicizia, chiedere scusa in modo efficace può rivelarsi la soluzione migliore per risolvere gli errori commessi. Secondo il Dottor Greg Matos, specializzato in terapia di coppia, il primo modo per farsi perdonare dopo un litigio sono le “scuse immediate” che esprimono pentimento in modo efficace. Ad esempio: “Mi dispiace, ho sbagliato e me ne pento: accetti le mie scuse?”.

Il secondo metodo definito “Gottman” si concentra sul contenuto della lite e consiste nel riuscire a far emergere i sentimenti positivi anche durante il conflitto. Come principio di base, il primo passo per chiarire una situazione conflittuale è sempre la comunicazione. Saper dialogare ed ascoltare le opinioni e gli stati d’animo del partner aiuta sicuramente a comprendersi meglio e a giungere più facilmente ad un punto d’incontro.