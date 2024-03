Colomba pasquale della LIDL, sai chi la produce davvero? La risposta ti scovolgerà

Ecco chi produce realmente la Colomba pasquale della Lidl, la risposta vi stupirà in quanto nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Ecco cosa dovete fare prima di comprarla.

Il Lidl, nel corso degli anni, grazie ai suoi prodotti sempre di qualità e a piccoli prezzi, è riuscita ad abbattere quello sciocco stereotipo che nei discount non si trovino prodotti che soddisfino la spesa settimanale dei cittadini. In realtà qui potrete trovare tanti alimenti validi, prelibati e sempre differenti.

Come ogni anno, anche il noto discount, inizia a vendere i prodotti a tema festività, come quelli per l’imminente Pasqua 2024. In merito a questa festa, vi siete mai chiesti da dove provengano le Colombe pasquali del Lidl?

Le colombe pasquali del Lidl

In merito alla Pasqua, volevamo ragguagliarvi su alcuni punti di forza del Lidl. In primis, come potete vedere dal volantino, non troverete nei vari punti vendita, soltanto gli ingredienti per realizzare dei delicati manicaretti, ma anche dolci vari, tra i tanti ovviamente le uova e le colombe e in secondo, ci sono moltissime decorazioni da acquistare per decorare casa o per fare simpatici regali.

In merito alle Uova di Pasqua, volevamo informarvi che quella al cioccolato al latte con caramello salato della linea Deluxe, come possiamo leggere dalla loro pagina ufficiale social, è stata approvato direttamente dal Gambero Rosso. Se accedete alla loro pagina Instagram, potrete sentire la dichiarazione in merito, direttamente dello chef, Andrea Lo Cicero. Vi vogliamo avvisare che dopo aver udito le sue parole, correrete al Lidl per acquistare questo delizioso dolce.

Da dove vengono?

Dopo avervi stupito con l’Uovo di Pasqua approvato dal Gambero Rosso, volevamo parlarvi anche delle Colombe pasquali del Lidl, della linea Deluxe. Anche se farete fatica a crederci per le credenze comuni, questi prodotti vengono preparati in alcuni forni, adibiti già alla preparazione di prodotti di alcuni marchi noti.

Per esempio, leggendo l’articolo pubblicato da greenme.it, abbiamo appurato come per esempio la Colomba classica Deluxe approvata dal Gambero Rosso al costo di 5,99 euro, sia preparata da, Il Vecchio Forno di Brogliano (VI), impegnata già nella realizzazione di diversi dolciumi vari famosi. E ancora, la Colomba con crema di pistacchio ricoperta da cioccolato fondente al prezzo di 5,99 euro, sempre della marca Deluxe, sia preparata (rullo di tamburi) dalla Maina in persona.

Per conoscere altri dettagli in merito, non dovrete fare altro che leggere le etichette dei prodotti, restando anche per gli altri articoli, piacevolmente sorpresi.