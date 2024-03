Test personalità: scopri con queste immagini che tipo di creativo sei | La risposta ti sconvolgerà

Che tipo di creativo sei? Con questo simpatico test della personalità, dopo che avrai scelto una figura, ti diremo chi sei, la risposto ti aiuterà a scoprire che persona sei.

I test della personalità sono sempre un momento di relax per coloro che decidono di staccare, per qualche minuto dalla routine della vita. Infatti, questi test vanno presi sempre con molta leggerezza, non essendoci nulla di scientifico in essi. In questo caso, ad ogni figura è associato un tratto della vostra personalità che magari avete ignorato fino ad adesso.

Per questo, in base alla figura che sceglierete, vi diremo chi siete. La risposta potrebbe aiutarvi a capire molto su di voi, a portare a galla quel tratto della vostra personalità che pensavate di non avere. Detto questo, siete pronti a giocare con noi?

Il test della personalità per testare la vostra creatività

Le regole per questo test della personalità sono molto semplici. Dovrete scegliere un’immagine, la prima che vi colpisce, quella che vi è piaciuta subito, senza stare troppo a pensarci. Ricordatevi che molti dei test più importanti di oggi, come per esempio quello di Rorschach, si basa proprio sull’interpretazione che ognuno dei sottoposti, vede in quel mix di forme e colori.

E in base proprio a quello che si sceglie, chi di dovere riuscirà a svelare molto al proprio paziente. In questo caso, lo scopo è molto più leggero, in quanto da una semplice figura, vi riveleremo quanto siete creativi in maniera molto tranquilla. Detto questo, una volta che avrete individuato l’immagine che più vi rappresenta, siete pronti a passare al prossimo paragrafo, dove potrete andare a leggere la soluzione?

La soluzione del test

Per ricapitolare le regole di questo test della personalità, osservate l’immagine che vi abbiamo riportato in apertura, guardate per qualche secondo tutte le figure e scegliete quella che più vi piace, quella che vi ha colpito subito, senza pensarci troppo. Una volta individuata la vostra figura preferita, andate a cercare la soluzione, grazie alla quale potrete testare la vostra creatività.

Se avete scelto:

Il numero 1 , vuol dire che siete dei pensatori : tendete a tenere la vostra creatività chiusa nei meandri della vostra mente, in quanto preferite riflettere molto su qualunque azione prima di compierla. Così facendo avrete tutto sotto controllo è vero, ma a volte la bellezza nella vita consiste proprio nel lasciarsi andare;

, vuol dire che siete dei : tendete a tenere la vostra creatività chiusa nei meandri della vostra mente, in quanto preferite riflettere molto su qualunque azione prima di compierla. Così facendo avrete tutto sotto controllo è vero, ma a volte la bellezza nella vita consiste proprio nel lasciarsi andare; Il numero 2, vuol dire che siete degli avventurieri: non vi importa di quello che vi dice la gente, voi volete vivere la vostra vita con le vostre regole e cercherete sempre nuove ispirazioni, viaggiando in lungo e largo. Grazie alla vostra elasticità mentale, potrete creare dei veri e propri capolavori;

vuol dire che siete degli non vi importa di quello che vi dice la gente, voi volete vivere la vostra vita con le vostre regole e cercherete sempre nuove ispirazioni, viaggiando in lungo e largo. Grazie alla vostra elasticità mentale, potrete creare dei veri e propri capolavori; Il numero 3 , vuol dire che siete dei visionari : Vi trovate molto spesso a creare opere d’arte prima ancora che queste vengano scoperte dagli altri. Odiate tutto quello che è di tendenza, volete essere voi i primi a portare alla luce una determinata moda e ci riuscite perfettamente. Giocate sempre d’anticipo su tutto;

, vuol dire che siete dei : Vi trovate molto spesso a creare opere d’arte prima ancora che queste vengano scoperte dagli altri. Odiate tutto quello che è di tendenza, volete essere voi i primi a portare alla luce una determinata moda e ci riuscite perfettamente. Giocate sempre d’anticipo su tutto; Il numero 4, vuol dire che siete dei sognatori: Vi fate i film mentali ovunque, sognate sempre ad occhi aperti, mentre siete in taxi o sul pullman o mentre passeggiate al parco. Avete la fantasia giusta per poter creare dei best sellers o dei film o delle campagne pubblicitarie. Se servono idee voi ne avrete sempre una vasta scorta da condividere con gli altri.