Bucato come nuovo: ecco il detergente fai da te che puoi preparare in 5 minuti | Risultato garantito

Con questo nuovo detergente totalmente naturale e fai da te, avrete un bucato come nuovo, come se l’aveste appena comprato. Ecco cosa dovete fare per realizzarlo, vi servirà un ingrediente che troviamo tutti gratuitamente.

Un motto che gira da diverso tempo sui social, ma sempre molto attuale, suggerisce come dopo la doccia, mettersi il pigiama pulito e andare a dormire tra le lenzuola “fresche” di bucato siano le uniche cose che servono per vivere felici e rilassati la sera. In effetti non gli si può dare torto, in quanto a volte basta poco per essere soddisfatti.

Non sempre però i detersivi sono un giovamento per l’ambiente, in quanto possono essere molto inquinanti se non realizzati in maniera ottimale. Per questo motivo molte persone, cercano di realizzare un detergente fai da te, completamente naturale, per non dover rinunciare a quello detto “come sopra”, ma sapendo di non essere causa di inquinamento. Siete curiosi di sapere come farlo?

Il bucato come nuovo con questo detergente

Ricordiamo che in commercio, per chi non se la sentisse proprio di creare un detersivo fai da te, sia per la mancanza di tempo sia per paura di scarsi risultati nella sua realizzazione, esistono diversi prodotti total green. Non tutto è inquinante, motivo per cui potrete scegliere tra i vari articoli esistenti, abbinando perfino l’ammorbidente più in linea con le vostre corde.

Inoltre, la brillantezza e il profumo del bucato, non dipende soltanto dal sapone, ma anche del tipo di lavatrice di cui disponete. Nel momento in cui effettuate di sovente la manutenzione descritta nel libretto delle istruzioni, avrete un risultato assicurato.

Ecco come prepararlo

Per chi invece vuole tentare questa nuova avventura, vi sveliamo come preparare un detergente naturale e fai da te, che vi aiuterà ad avere un bucato, fresco e pulito, come nuovo. Il segreto? L’ippocastano! Eh si, avete capito bene, grazie a queste castagne, che come saprete benissimo non sono commestibili, in quanto tossiche se ingerite, fanno invece al caso vostro come detersivo.

Procuratevi 6/8 ippocastani, lavateli e in seguito sbucciateli totalmente, lasciandoli in ammollo in acqua calda per 10 minuti. Adesso trasferiamo l’acqua in una bottiglia e la polpa rimasta dovrà essere frullata, finché non diventerà una cremina che andrete a filtrare nel colino. A questo punto, versate il composto nella bottiglia con l’acqua, rimescolate e/o agitate e il vostro detersivo è pronto. Se conservato in frigo, per due settimane, potrete continuare ad utilizzarlo. Attenzione mi raccomando a non confonderlo con qualche drink da bere.