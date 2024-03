Cattivi odori in bagno: puoi eliminarli definitivamente solo con questo prodotto | Lo hai nella tua dispensa

Ecco come eliminare i cattivi odori dal bagno con questo semplice prodotto che hai in dispensa. Rimarrai senza parole, in quanto sicuro non conoscevi questo suo uso alternativo. Ecco cosa devi fare.

Una casa pulita e “fresca” è sinonimo di tranquillità, di benessere e di armonia. Per questo ogni persona cerca sempre di far di tutto affinché il proprio giaciglio sia sempre perfetto, capita molto spesso però che per determinati fattori, in alcuni punti della casa si creino degli odori sgradevoli.

Tranquilli, capita a tutti, che sia per l’umidità o una scarsa areazione e così via, che sopraggiungono questi “odoracci”, in alcune stanze della casa, soprattutto in bagno. Non c’è bisogno però di spendere grosse cifre in prodotti, per rimediare, in vostro soccorso viene un prodotto economico e che avete tutti quanti in dispensa. Ecco cosa dovete fare.

Eliminare i cattivi odori dal bagno

Ci sono moltissime motivazioni per cui in bagno subentrano problemi di cattivi odori. Che siano problemi di fogna o di muffa o di umidità, poco importa l’odore sarà sempre persistente, peggiorando di molto la qualità di vita dei propri inquilini. Oltre al rimedio di cui vi parleremo a breve, ci sono diverse accortezze che potrete fare, quando non è necessario l’intervento di uno specialista.

In primis potrete areare spesso i locali, poi un deodorante per il wc e uno a parete (o di quelli che si mettono alla corrente) sarebbero cosa buona e giusta e inoltre utilizzare detersivi molto profumati, anche quelli per i pavimenti. Anche pitturare i muri quando è necessario, rinfrescherà le vostre pareti, dandovi l’idea di un ambiente più pulito e infine l’utilizzo di un deumidificatore potrebbe fare al caso vostro.

Non soltanto in cucina

Oltre a tutte queste soluzioni, c’è un prodotto naturale che viene in vostro soccorso, nel momento in cui i cattivi odori del bagno siano insopportabili. Il riso è un alleato perfetto per eliminare gli “odoracci” non solo dal bagno, ma anche dal resto della vostra casa. Prendete un barattolo o un sacchetto di stoffa, riempirli di riso e inserire all’interno qualche goccia di olio essenziale, alla fragranza che più vi aggrada e infine vi basterà posizionarla nei punti strategici, soprattutto vicino al wc.

In questo modo, il riso assorbirà i cattivi odori e l’olio essenziale provvederà a sviluppare il buon odore per tutta la stanza. Fateci sapere cosa ne pensate di questo metodo e se vi piace.