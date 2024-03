Possiedi un elettrodomestico pericolosissimo in casa: non immagineresti mai qual è ma lo usi tutti i giorni

Lo sapete che in casa vostra avete un elettrodomestico molto pericoloso? Non lo immaginereste mai eppure lo usate tutti i giorni senza saperlo. Dovete fare molta attenzione a quello che stiamo per dirvi.

Gli elettrodomestici sono una grande invenzione in quanto ci danno veramente una grande mano. Con loro cuciniamo, conserviamo il cibo, laviamo, stiriamo e così via, tutto in poche mosse, rispetto al passato di quanto queste azioni bisognava farle tutte “a mano”.

Ovviamente però, essendo questi, apparecchi elettrici, hanno i loro pro e contro. Per chi non lo sapesse, tra tutti questi il più pericoloso è proprio lui e il bello è che ce l’abbiamo tutti quanti a casa e lo usiamo tutti i giorni. Avete capito di chi stiamo parlando?

L’elettrodomestico più pericoloso

Iniziamo col dire che ogni anno, soltanto nel nostro Paese si verificano più di 3 milioni di incidenti a casa, per via di un utilizzo errato degli elettrodomestici e a dirlo sono i dati aggiornati dell’ISTAT non ce lo stiamo inventando noi. La casa dovrebbe essere il luogo più sicuro ma in realtà nasconde molte insidie, motivo per cui le sciagure tra le mura domestiche sono all’ordine del giorno.

Ma i dati allarmanti non finiscono qui, in quanto è stato riscontrato che circa 2 milioni di persone richiedono il trasporto urgente al pronto soccorso, mentre la restante parte purtroppo muoiono per via della gravità dell’evento. Da domani quindi, cercate di pensare bene ad ogni azione che fate in casa, perché prevenire è sempre meglio che curare, ricordatelo. Non fate nulla di azzardato, non vale la vostra vita.

E’ proprio lui

Preparatevi a rabbrividire per quello che stiamo per dirvi. L’elettrodomestico più pericoloso di tutti ce l’avete in casa tutti quanti e lo usate tutti i giorni. Stiamo parlando del frigorifero, il quale, secondo la classifica aggiornata di LendingTree, è al primo posto dei dispositivi più pericolosi di tutti. L’incidente più frequente è quello di scivolare per colpa di pozze d’acqua che spuntano all’improvviso dal frigo per colpa di qualche malfunzionamento interno.

Al secondo posto della classifica poi abbiamo i piani di cottura, al terzo l’aspirapolvere e poi in sequenza, lavatrice, forno a microonde, lavastoviglie, asciugatrice, congelatore, ferro da stiro e forno elettrico. Non ci pensiamo, ma in realtà gli incidenti con questi dispositivi potrebbero essere molto pericolosi. Un dato positivo in tutto questo però c’è, probabilmente, visti i numeri di incidenti sempre molto alti, gli elettrodomestici di ultima generazione hanno più sicurezze e controlli, motivo per cui gli incidenti domestici sono diminuiti del 10%.

Speriamo quindi che con gli anni, questa diminuzione sia sempre più massiccia.