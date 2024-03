Terra Amara, l’addio si fa sentire: potete dire addio per sempre alla vostra soap preferita | Il motivo è vergognoso

In molti sono preoccupati per le sorti della loro serie tv turca preferita, cioè Terra Amara, dopo quel cambio dal palinsesto improvviso. Dovrete dirgli addio per sempre o ci sarà una spiegazione plausibile?

Terra Amara è entrata nel cuore degli spettatori fin da subito, facendo guadagnare a Mediaset un picco di share notevole. Questa serie tv turca ha tutto quello che serve per tenere incollati al televisore milioni di spettatori, amore, colpi di scena, azione, mistero, litigi questi sono solo alcuni degli ingredienti che rendono questa storia perfetta per la fascia selezionata.

I telespettatori si sa, sono molto abitudinari, studiano il palinsesto quasi a memoria per riuscire ad incastrare tutti gli appuntamenti che più gli aggradano. Per questo non sono propensi a quei cambi improvvisi, dovendo così cambiare la loro routine televisiva. Sveliamo quindi il motivo per cui Terra Amara ha subito questa modifica.

Terra Amara: gli direte addio per sempre?

Diciamo che ultimamente la serie tv con protagonisti Zuleyha e Hakan, hanno fatto molte volte le valigie dal palinsesto Mediaset, traslocando da un giorno all’altro o da un orario all’altro. Sicuramente non sarà facile per chi di dovere, inserire sempre alla perfezione ogni programma nel modo migliore, soprattutto per rendere la guida tv sempre accattivante e stimolante.

Comunque, prima di parlarvi di quello che ne sarà di Terra Amara con i cambi di palinsesto volevamo darvi qualche anticipazione di quello che vedrete nella puntata del 29 marzo, disponibile sulla piattaforma di Mediaset Infinity, quindi se non volete sapere passate al prossimo paragrafo. – ALLARME SPOILER –

Firuze e Leyla decidono di aiutare i genitori di Selin ad organizzarle la famosa festa a sorpresa per il suo compleanno e per l’occasione, Ayda, spinta da Reyhan, crea una chat di gruppo invitando così tutti i colleghi della festeggiata.

In quel momento però, Merve le fa notare che non sarà facile non far sapere ai genitori di Selin che Demir è il capo di Artemim, non si sa quindi cosa succederà quella sera. Nel mentre Burak, saputo della festa scrive a Ferruh, invitandola a tenersi pronta per recuperare le foto. Insomma sarà una puntata al cardiopalma come sempre.

Terra Amara cambia orario per Pasqua

Prima che iniziate a scrivere compulsivamente sui canali social di Mediaset, tranquilli, il cambio di palinsesto che si vocifera da giorni per quanto riguarda Terra Amara non è nulla di definitivo. Il popolo del web ha rilasciato molti commenti dai toni arrabbiati e preoccupati, in quanto pensavano che la fine della serie tv turca fosse vicina. Assolutamente no, tranquilli, semplicemente da Mediaset stanno riorganizzando il palinsesto per questi giorni di Pasqua e Pasquetta, per fare in modo che il loro fedele pubblico non si perda nulla, tra una grigliata e l’altra.

Il palinsesto è ancora in aggiornamento, in quanto se cercate di reperire informazioni, per il momento sono ancora molto varie. Sappiamo ad oggi che l’appuntamento serale di Terra Amara che si sarebbe dovuto tenere la domenica 31 marzo non andrà in onda come si vociferava ma al suo posto resterà lo zio Gerry, con lo Show dei Record. Gli abitanti di Cukurova ci saranno però nel pomeriggio, prima di Verissimo, dalle ore 14:48 alle ore 16:32.

L’appuntamento serale invece è stato fissato al lunedì primo aprile di Pasquetta, con un doppio appuntamento imperdibile in prima serata dalle 21:43. Da martedì 2 aprile tutto dovrebbe tornare alla normalità. Ad ogni modo, noi queste informazioni le abbiamo reperite direttamente dalla guida tv Mediaset ufficiale, quindi per essere più sicuri controllate in questi giorni che non saranno inserite ulteriori modifiche.