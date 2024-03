Uova sode: è questo il segreto per sorprendere i tuoi ospiti durante il pranzo di Pasqua

Svelato un metodo per preparare le uova sode in modo alternativo. Farete venire l’acquolina in bocca ai vostri ospiti

Mancano pochi giorni alla santa Pasqua e sono già in atto i preparativi per il pranzo da condividere con i propri cari. Questa ricorrenza è un’occasione di condivisione ed unione e si celebra la resurrezione di Gesù.

La data in cui si festeggia questa festività cambia ogni anno poichè segue il calendario lunare. La Pasqua cade la prima domenica dopo la prima luna piena dell’equinozio di primavera. Ed è proprio questa la ragione per cui, ogni anno, celebriamo la Resurrezione in giornate differenti.

A Pasqua le tradizione sono tantissime e sono tramandate quasi tutte dall’antichità. Una delle più diffuse è quella di scambiarsi le uova di cioccolato che contengono una sorpresa. Un gesto tanto atteso e che è apprezzato dai più grandi e dai più piccini.

Vi siete mai chiesti quale tradizione si nasconde dietro lo scambio delle uova? E perchè le uova sono diventate, insieme alla colomba, il simbolo per eccellenza della Santa Pasqua? In questo articolo vi spieghiamo le ragioni legate al passato.

Pasqua, perchè si scambiano le uova di cioccolata?

A Pasqua, come da tradizione, si acquistano e ci si scambia le uova di cioccolato. Ormai in circolazione ce ne sono di tutti i tipi e di qualunque brand. Ma per quale ragione le uova di cioccolato sono diventate un simbolo di questa festività? Il motivo è rintracciabile nel passato come ogni tradizione, precisamente al periodo degli egiziani e persiani.

Queste culture si scambiavano le uova nel periodo in cui arrivava la primavera come simbolo di prosperità e nuovo inizio. Le uova infatti simboleggiano la nascita di una nuova vita e di conseguenza la speranza di fertilità e buon auspicio. Con il tempo si è diffusa anche l’usanza di decorare le uova deposte dalle galline.

Le uova sode a Pasqua, una tradizione culinaria

Le uova, come abbiamo anticipato, sono il simbolo della santa Pasqua. Non solo si scambiano come segno di buon auspicio per il futuro, ma vengono utilizzate anche nella tradizione culinaria. Avete mai provato le uova sode in salsa verde? Stupirete i vostri ospiti e gli farete venire l’acquolina in bocca. Come prima cosa vi servirà: 3 filetti di acciughe sott’olio, 2 spicchi di aglio, 120 gr di prezzemolo, 1 cucchiaio di capperi sotto sale, 2 tuorli sodi, 50 gr di aceto di vino bianco, 80 gr di pane raffermo (solo la mollica), 150 gr di olio extravergine d’oliva, pepe e sale.

Iniziate a cuocere le uova sode e per 8-9 minuti lasciatele in pentola. Nel frattempo che si freddano, iniziate con la preparazione della salsa verde. Prendi la mollica del pane, tagliala a pezzi e lasciala in ammollo con l’aceto per circa 10 minuti. Taglia a pezzettini l’aglio, ricordando di eliminare l’anima, dissala i capperi sciacquandoli sotto l’acqua e trita tutto insieme alle acciughe fino ad ottenere un composto omogeneo. Infine aggiungi i tuorli e la mollica dopo averla strizzata e mescola tutto.