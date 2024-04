Cacio e Pepe a Roma: questi locali non puoi lasciarteli sfuggire | Le recensioni parlano chiaro

Se andate a Roma non potete non andare a mangiare la mitica pasta cacio e pepe. E’ l’apoteosi del gusto, tre ingredienti semplicissimi che uniti tra loro, fanno un piatto epico. Ecco dove andare a mangiarla se siete nella Capitale.

Ci sono quei piatti che nel corso degli anni diventano il biglietto da visita delle varie Regioni italiane. Tra i tanti cavalli di battaglia, possiamo pensare alla piadina per l’Emilia-Romagna o gli agnolotti per il Piemonte e ancora le trofie al pesto per la Liguria e molti altri.

Se dovessimo fare l’elenco di tutti i piatti tipici per ogni Regione italiana, andremo avanti per ore, anche perchè nel nostro Paese è impossibile “morire di fame”, in ogni città c’è una delizia da gustare da nord a sud, nessuno escluso. Tra i tanti piatti prelibati, sicuramente non possiamo non parlare della mitica pasta cacio e pepe, primo tipico laziale che fa venire l’acquolina in bocca già dal profumo. Ecco i locali dove andare a gustarla se vi trovate nella Capitale.

Dove mangiare la pasta cacio e pepe

Se dovessimo dirla con un’equazione, la cacio e pepe sta a Roma come l’amatriciana e la carbonara stanno alla Capitale. Avete capito no? Sono tutti piatti iconici che danno lustro e fama al nostro Paese, famoso per la sua cucina deliziosa e prelibata. Per preparare questa ricetta, per coloro che non l’avessero mai mangiata, sappiate che vi ci vorranno soltanto tre ingredienti che visti così potrebbero essere considerati anche molto semplici ma che una volta uniti, fanno invidia ai piatti stellati.

Vi servirà la pasta, va bene tutta, ma a Roma usano maggiormente gli spaghetti (o simili) per questa ricetta, il pecorino e il pepe. Mettete come sempre l’acqua a bollire e nell’attesa della cottura della pasta, grattugiate il pecorino e pestate i grani di pepe nero in un mortaio. Una volta che la pasta è cotta, scolatela, ma tenetevi un pò di acqua della cottura per mischiarla al pecorino grattugiato e al pepe precedentemente uniti in una ciotola e girate con forza, finché non otterrete una cremina. A questo punto aggiungete gli spaghetti, rimescolate il tutto e servite nei piatti. I vostri spaghetti cacio e pepe saranno pronti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thomas Pepe (@thomaspepe_)

5 luoghi da provare

La pasta cacio e pepe è una delle pietre miliari della cucina laziale e per quanto detta a parole, preparare questo piatto sembra essere un “gioco da ragazzi”, è sempre meglio provarla nei ristoranti della Capitale, dove i ristoratori mettono il cuore per ogni piatto tipica della loro tradizione. Se siete a Roma e dintorni e volete mangiare questo primo delizioso, seguendo i consigli di conoscounposto.com, sono 5 i ristoranti selezionati tra i tanti, dove merita assaggiare la cacio e pepe.

Ovviamente saranno molti di più, ma dovendone scegliere così pochi, ovvio che si è dovuto fare una cernita. Detto ciò, non potete non fermarvi da Cesare al Casaletto in zona Monteverde Nuovo, da Spazio Niko Romito Bar e Cucina a Roma, dalla Salumeria Roscioli sempre a Roma, da Enzo al 29 nella zona Trastevere e infine da Retropasta sempre a Roma. Questi luoghi sono considerati l’élite per la cacio e pepe e molto di più, in quanto i loro menù sono veramente deliziosi. Fateci sapere se ci siete già stati.