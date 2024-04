Crema antirughe Cien: clienti si dividono | L’indagine di Altroconsumo parla chiaro

Avete mai provato la crema antirughe del marchio Cien? Ecco che cosa ha rivelato l’indagine di Altroconsumo che ha interessato molti utilizzatori del noto marchio. Ovviamente l’esperienza è sempre soggettiva.

Le creme antirughe sono un prodotto molto usato, non soltanto dalle donne ma anche dagli uomini, in quanto prendersi cura della propria pelle è un diritto di tutti quanti. Ognuno deve prendere ovviamente il prodotto più adatto alle proprie caratteristiche e in commercio c’è una varietà di scelta a prezzi differenti che accontenta un pò tutti.

In merito ad un particolare marchio economico, Altroncosumo ha voluto effettuare un’indagine, in merito anche alle recensioni dei clienti. Ecco qual è stato il risultato per la crema antirughe del marchio Cien.

La crema antirughe del marchio Cien

Apriamo una parentesi che non c’entra con questa indagine, quanto con le creme antirughe e i prodotti di make up in generale. Da qualche tempo a questa parte c’è una nuova challenge social, seguita dalle baby influencer, che sta spaventando gli adulti. In pratica queste bambine si mostrano in video social, mentre acquistano e utilizzano prodotti per adulti per la loro beauty routine, come creme antirughe e così via. Questa tendenza sta preoccupando molto gli specialisti, in quanto la pelle delle bambine è ancora molto delicata e non necessita di particolari prodotti, se non giusto un detergente delicato e una crema adatta per la propria età, come spiega Cinzia Ventrice, esperta in Scienze e tecnologie cosmetologiche.

Bisogna sempre utilizzare prodotti idonei, anche perché il rischio è quello di generare allergie, arrossamenti, pruriti, desquamazione, dermatiti e così via. Questo fenomeno, definito, “cosmeticoressia”, non preoccupa soltanto i dermatologi ma anche gli psicologi, per questa ossessione di perfezione a volte irraggiungibile che si sviluppa in bambine che vanno dai 6 agli 11 anni.

Questo fenomeno è presente sui social sia all’Estero che in Italia, con video diventati virali con l’hashtag “#sephorakids”. Ribadiamo che i danni alla pelle dei bambini per l’utilizzo di prodotti antirughe e altri sono argomentati ampiamente trattati da molti specialisti, speriamo quindi che questa moda sia solo passeggera.

Il risultato di Altroconsumo

Chiusa questa parentesi, la crema antirughe con il marchio Cien, è un prodotto molto recensito ultimamente, grazie anche al prezzo economico, sono molti i consumatori che l’acquistano ormai di sovente. Le recensioni si dividono, c’è chi la ama e chi no, ma questo succede anche con i marchi più famosi, in quanto l’esperienza soggettiva cambia da persona a persona.

Ad ogni modo, a dire la sua ci hanno pensato anche da Altroconsumo i quali hanno reso pubblica la loro indagine. Come possiamo vedere dalle informazioni rilasciate, la crema presenta “profumo e fragranze allergeniche”, mentre non presenta “Interferenti endocrini”. Inoltre vediamo poi riportate tutta una serie di caratteristiche, dal prezzo alla composizione al luogo dove si acquista e così via.

Infine, troviamo la votazione, Altroconsumo ha dato 3 stelle su 5 alla crema antirughe della Cien. Per sapere il resto dei risultati del test dovrete registrarvi al loro sito. Ad ogni modo, voi cosa ne pensate di questa crema?