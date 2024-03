Ho scoperto un metodo per realizzare da solo un messaggio decontratturante: basta un calzino e un po’ di riso, il gioco è fatto

Hai mal di schiena? Tranquillo, ti suggeriamo un metodo per farti da solo un massaggio decontratturante fai da te, che ti darà sollievo immediato. Ti servirà soltanto un calzino e un pò di riso e il gioco è fatto.

Il mal di schiena è uno di quei disturbi che colpisce milioni di cittadini in tutto il mondo, le motivazioni sono diverse ma il responso è sempre lo stesso. Dolore irradiato in parti diverse della schiena, difficoltà a muoversi, a camminare e addirittura ad alzarsi dal letto.

Per questo oggi vogliamo parlarvi di un massaggio decontratturante portentoso che potrete farvi da soli. Vi basterà un calzino e un pò di riso e il gioco è fatto, sentirete una sensazione di benessere che potrebbe aiutarvi molti.

Il massaggio decontratturante fai da te

Prima di proseguire oltre, ci teniamo immediatamente ad informarvi che questa tecnica fai da te, va benissimo per chi non soffre di particolari patologie associate al mal di schiena. Questo metodo naturale va benissimo quando vi sentite molto tesi a causa di una scorretta postura o se siete rimasti fermi per troppe ore nella giornata davanti al pc e problematiche simili.

Qualora soffriste di patologie più complesse, ernie e così via, prima di fare qualunque cosa, dovreste chiedere consiglio al vostro medico, il quale saprà indirizzarvi meglio. Il calore per esempio non va bene in tutti i casi, motivo per cui dovreste chiedere sempre un parere medico e un consulto al vostro ortopedico o fisiatra o fisioterapista, in base da chi venite seguiti di sovente.

Vi basterà un calzino e del riso

Specificato per chi, questa tecnica naturale è più indicata, vogliamo parlarvi di questo massaggio decontratturante naturale, adatto per quando si avverte molta tensione nei vostri muscoli della schiena e del collo. Vi servirà un calzino pulito e due manciate di riso da riporre all’interno. Una volta riempito, dovrete fare un nodo molto forte e spostare il calzino in microonde per un minuto.

Appena sentirete che il calzino non sia ustionante, ma un caldo sopportabile, appoggiatevelo sulle zone tese per le quali avvertite dolore o fastidio e iniziate a massaggiare con movimenti circolari, applicando leggere pressioni. Grazie al calore del riso, vi sentirete subito meglio, in quanto non solo rilasserete i muscoli rilasciandovi subito un senso di benessere ma allenterete lo stress e riattiverete la circolazione sanguigna.

Vi sentirete subito molto meglio e sarete più attivi e liberi nei movimenti. Fateci sapere se l’avete provato e cosa ne pensate.