Test della personalità: scegli questo angelo e ti dirò cosa ti riserverà la Pasqua

Ecco un simpatico test della personalità tutto per voi. Scegliete uno di questi tre angeli e vi riveleremo cosa vi riserverà la Pasqua, resterete sicuramente senza parole, in quanto potreste ricevere delle informazioni esilaranti.

Come sempre, prima di proseguire, ci teniamo a ricordarvi che anche questo simpatico test della personalità non ha nessuna valenza scientifica. È semplicemente un momento divertente da passare da soli o con i vostri cari, divertendovi a leggere la risposta abbinata alla vostra scelta.

Fatta questa precisazione, vi spieghiamo quali sono le regole per il test di oggi. In pratica dovrete guardare la figura, scegliere in pochi secondi l’angelo che più vi piace e vi ispira senza pensarci troppo. In base alla vostra scelta, vi diremo cosa vi riserverà la Pasqua quest’anno. Siete pronti?

Il test della personalità degli angeli

Il mistero che ruota attorno alla figura dell’angelo, ha da sempre entusiasmato moltissime persone, a prescindere dal credo religioso di appartenenza. Anche chi è ateo o agnostico, guarda con stupore la figura angelica, soprattutto per il suo significato di messaggero o protettore dell’essere umano.

In molti se lo sono tatuato, altri hanno chiamato i loro figli con il loro nome e altri ancora si sono ispirati a loro per dare vita a libri, film e serie tv. Insomma, questa figura non passerà mai di moda a prescindere da cosa si creda o meno. Nel film, La vita è meravigliosa, l’angelo Clarence è talmente puro e di cuore che tutti quanti vorremmo avere un amico come lui che ci aiuta nel momento del bisogno come ha fatto lui con il buon George Bailey.

La soluzione al test

Chiusa la parentesi sul forte impatto che la figura dell’angelo ha ancora sull’essere umano, eccoci giunti alla soluzione del nostro simpatico test della personalità sugli angeli. Allora, avete fatto come vi abbiamo detto? Guardare gli angeli in questione e scegliere quello che più vi piace e vi ispira per poter andare poi a leggere la soluzione del gioco.

Ecco cosa vi riserverà la vostra Pasqua se avete scelto l’angelo:

FUCSIA : Il tuo angioletto ti vuole avvisare che questa Pasqua sarà per te il giorno della rinascita , in quanto è ora di smetterla di lamentarsi per quello che non hai, ma di apprezzare la tua vita e quello che sei. Se non sei soddisfatto, fatti coraggio e fai di tutto per cambiarla. Ricordati la vita è soltanto una, quindi se non subito, quando?;

: Il tuo angioletto ti vuole avvisare che questa Pasqua sarà per te il giorno della , in quanto è ora di smetterla di lamentarsi per quello che non hai, ma di apprezzare la tua vita e quello che sei. Se non sei soddisfatto, fatti coraggio e fai di tutto per cambiarla. Ricordati la vita è soltanto una, quindi se non subito, quando?; GIALLO : Il tuo angioletto ti vuole avvisare che questa Pasqua sarà per te il giorno della soddisfazione personale, in quanto ti suggerisce di rimanere così come sei, leale e giusto con te stesso e con gli altri. Questa tua sincerità non sempre ti renderà la vita facile, ma ci guadagnerai in futuro con i tuoi affetti più cari, i quali apprezzano moltissimo il tuo senso etico;

: Il tuo angioletto ti vuole avvisare che questa Pasqua sarà per te il giorno della personale, in quanto ti suggerisce di rimanere così come sei, leale e giusto con te stesso e con gli altri. Questa tua sincerità non sempre ti renderà la vita facile, ma ci guadagnerai in futuro con i tuoi affetti più cari, i quali apprezzano moltissimo il tuo senso etico; VERDE: Il tuo angioletto ti vuole avvisare che questa Pasqua sarà per te il giorno della svolta, in quanto se proseguirai con questo atteggiamento potresti presto perdere la strada e non sapere più che direzione dovrà prendere la tua vita. È ora di credere di più in te stesso e fare qualcosa per la tua autostima.

Siamo curiosi di sapere cosa ne pensate di questo test, vi siete ritrovati con le risposte?