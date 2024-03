Ho detto addio al cattivo odore del divano solo con questo metodo: ti bastano solo 5 minuti e un ingrediente segreto | Lo hai in casa

Con un semplice ingrediente potrai eliminare definitivamente la puzza dal tuo divano. La tua casa sarà profumata

Mantenere gli ambienti che frequentiamo puliti è una delle condizioni principali per vivere bene nella propria abitazione. Svegliarsi la mattina con il profumo della casa è una delle sensazione più belle per iniziare al meglio la giornata.

Avere una casa sempre profumata indica senza dubbio degli aspetti della personalità. L’ordine e la pulizia sono due fattori che vengono presi in considerazione in ogni relazione, che sia personale o professionale.

Ovviamente apparire trasandati e poco profumati darà un’idea ben chiara del nostro carattere e lo stesso discorso vale per gli ambienti che frequentiamo. Immaginiamo di entrare in un locale commerciale in cui si sente un’odore sgradevole. La prima cosa che faremo è uscire immediatamente da quel negozio.

Spesso, però, il cattivo odore può non dipendere dalla pulizia delle persone. Sapete che anche il vostro divano può emanare degli odori sgradevoli? In questo articolo vi sveliamo un trucco semplicissimo per rimediare definitivamente a questa situazione.

Come eliminare il cattivo odore dal tuo divano

A differenza di ciò che si può pensare, il divano di casa vostra potrebbe essere il principale colpevole del cattivo odore che sentite nell’aria. Nei tessuti possono annidarsi germi, batteri e sporcizia che creano l’odore poco piacevole. Se pensate che anche il vostro sofà possa aver bisogno di una bella rinfrescata, vi sveliamo dei trucchi semplicissimi per rimediare al cattivo odore.

Non si tratta di un procedimento lungo e stancante, ma vi serviranno solo 5 minuti ed ingredienti che in casa sono sempre presenti: 1 litro d’acqua, mezzo bicchiere di aceto bianco, 2 cucchiai di bicarbonato di sodio ed 1 cucchiaino di olio essenziale. Importante ricordare che questa miscela non sostituisce il lavaggio dei tessuti, ma aiuta solo a diffondere un profumo piacevole.

Il rimedio fai da te

In pochi sanno che il bicarbonato combinato con l’aceto è un’ottimo agente contro i cattivi odori. Il procedimento è semplicissimo e vi basterà procurarvi uno spruzzino per utilizzare la miscela. Iniziate con lo sciogliere il bicarbonato nel litro d’acqua, aggiungete l’aceto e l’olio essenziale. Dopo aver amalgamato gli ingredienti, versate tutto nello spruzzino aiutandovi con un imbuto.

Avrete così ottenuto una miscela profumata in grado di eliminare i cattivi odori dal vostro divano, ma potrete utilizzarlo per ogni superficie. Ricordate però che non va spruzzato quotidianamente poichè potrebbe danneggiare il tessuto del sofà. Basterà una volta a settimana dopo aver spolverato per bene con gli elettrodomestici adatti. Infine, lasciate asciugare e sentirete immediatamente un profumo inebriante.