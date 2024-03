Scarpe ingiallite: Silvana mi ha confessato un segreto per renderle bianche come dal negozio | Incredibile

Anche tu non puoi rinunciare alle scarpe da ginnastica bianche ingiallite dal tempo? Ecco un segreto per farle tornare come nuove

Finalmente è arrivata la primavera e gli amanti delle belle stagioni sono già in attesa che arrivi l’estate. Mancano pochi mesi e potremo dire addio a piumoni, cappotti, collant, stivali e dare il benvenuto ai nostri vestiti colorati.

Nella bella stagione torna la voglia di godersi le giornate, gli aperitivi al tramonto e le lunghe notti in riva al mare. L’estate è il momento in cui si possono rallentare i ritmi frenetici dell’anno trascorso e ci si può godere un po’ di relax.

E’ anche il periodo in cui la maggior parte delle persone progetta le vacanze, che siano al mare o viaggi culturali che lasciano un segno indelebile. Si ha così la possibilità di godersi il riposo con le attività che maggiormente preferiamo.

Lo stato d’animo cambia totalmente in estate poichè si è lontani dallo stress della quotidianità. Si possono finalmente indossare quei capi d’abbigliamento che abbiamo tenuto per mesi nel nostro armadio poichè inutilizzabili a causa delle temperature fredde ed instabili.

Come pulire le scarpe ingiallite dal tempo

Con l’arrivo dell’estate, milioni di persone escono dal letargo dell’inverno a causa delle temperature fredde e con loro anche le amatissime scarpe bianche. Lasciate per mesi tra gli scaffali delle scarpiere, è finalmente arrivato il momento di tirarle fuori ed indossarle.

Purtroppo però, per quanto siano belle e adattabili ad ogni outfit, tendono a sporcarsi facilmente e soprattutto ad ingiallirsi con il passare del tempo. Esistono però delle ottime soluzioni per farle tornare come nuove utilizzando prodotti che tutti abbiamo in casa. Continuate nella lettura e vi svelerò delle ottime soluzioni.

Ti basterà poco per pulire le tue scarpe bianche

Vuoi indossare le tue amate scarpe bianche ma le hai ritrovare ingiallite? L’unica cosa da fare è lavarle a mano. Togliete i lacci e metteteli in ammollo con acqua calda e un po’ di bicarbonato. Nel frattempo che il prodotto agisce, passiamo alle scarpe. Vi sembrerà banale, ma il prodotto che vi consigliamo è il dentifricio ed uno spazzolino.

Prendete una piccola quantità di dentifricio ed iniziate a strofinare con lo spazzolino su tutta la superficie della scarpa. In questo modo riuscirete ad eliminare le impurità andando nel profondo. Una volta terminato il procedimento, ripulite il tutto con delle salviettine e le scarpe torneranno bianche come prima. Per una pulizia più delicata potrete usare il sapone di Marsiglia e con un panno strofinate direttamente sulle macchie.