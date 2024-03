Ho scoperto un nuovo modo per lucidare i pavimenti e farli sembrare come nuovi: basta utilizzare questo ingrediente

Molte volte si sprecano tanti soldi in svariati detersivi per cercare di avere il proprio pavimento sempre lucido e pulito. In realtà, se si ha questo ingrediente a casa, si potrà lavarlo in maniera naturale e delicato.

Lavare il pavimento è una pratica fondamentale da effettuare tutti i giorni o ogni due giorni, qualora il tempo non lo permettesse. All’apparenza noiosa, questo particolare lavoro domestico, è fondamentale per tenere i germi e batteri che portiamo da fuori sotto le scarpe, a bada.

Spesso, si spendono diversi soldi per acquistare uno dei tanti detersivi che vendono in commercio, alcuni dei quali molto inquinanti. Per questo, oggi volevamo svelarvi un composto fai da te, naturale e non aggressivo, che potrete creare partendo da un ingrediente comune ed efficace, che renderà la superficie lucida e pulita e come se fosse stata appena messa.

Il detersivo per lucidare i pavimenti

C’è un ingrediente particolare che viene impiegato per la realizzazione di detersivi fai da te, naturali e non aggressivi, di cui vi parleremo a breve. Ma prima volevamo parlarvi di un’altra variante, qualora non aveste a casa il prodotto in questione.

Procuratevi un limone, spremetelo tutto e aggiungete ad esso un bicchiere di aceto. Questo composto andate a inserirlo dentro al secchio che utilizzate per pulire i pavimenti, in precedenza riempito con acqua calda. Una volta passato questo detersivo, vedrete una superficie brillante, fresca, profumata e pulita, nel giro di poco tempo. Ovviamente, secondo le direttive rilasciate da vivodibenessere.it, questo detersivo fai da te va bene per il cotto e sul gres porcellanato. Qualora aveste una superficie diversa da queste, sarà meglio fare una ricerca in rete, prima di utilizzare qualunque prodotto.

Il bicarbonato è la soluzione a tutto

Sempre in merito all’articolo redatto da vivodibenessere.it, grazie al bicarbonato, otterrete un pavimento sempre pulito e lucido, come appena messo a terra. Avrete tre possibilità, anche in base al tipo di assito. La prima versione è quella formata da un cucchiaio di sapone di Marsiglia e un cucchiaio di bicarbonato sciolto nel secchio contenente l’acqua per lavare. Questo composto super naturale e non aggressivo è utilizzabile sui pavimenti in marmo o in legno.

La seconda, consiste nell’unione del sapone giallo con il bicarbonato, utilissimo per i pavimenti esterni molto sporchi, come per esempio i balconi o le terrazze e infine la terza scelta corrisponde al detersivo fai da te, formato da mezzo bicchiere d’alcol e un cucchiaino di bicarbonato. Marmo e pietra naturale sono al sicuro con questo ultimo composto.

Ovviamente, prima di provare qualunque cosa, vi conviene sempre cercare online, in base alle caratteristiche del vostro pavimento cosa usare e cosa no.