Carta di debito, se hai questa buttala subito: stai per ricevere una terribile sorpresa

Cambiamenti di normativa e le carte sono costrette ad aggiornarsi

Mastercard è un’azienda americana che lavora nel settore dei pagamenti da moltissimi anni, nello specifico dal 1966. Con gli anni si è evoluta modellando i propri prodotti finanziari in base ai tempi e all’avanzamento tecnologico che ha coinvolto a tutto tondo il mondo della finanza. Oggi si deve nuovamente adattare ai cambiamenti.

La recente decisione di Mastercard di eliminare definitivamente le carte Maestro ha generato un profondo impatto nel panorama dei servizi finanziari, aprendo la strada a una nuova era di carte di pagamento. Questa mossa, annunciata già nel 2021 e resa effettiva dal primo luglio 2023, ha visto l’introduzione di nuovi prodotti Mastercard, che vanno dalle carte di pagamento agli aggiornamenti e alle sostituzioni.

L’evoluzione del settore è stata dettata principalmente dal crescente dominio dell’e-commerce e dalla necessità di adattarsi ai moderni standard di sicurezza online. Le carte Maestro infatti, pur essendo state una presenza consolidata da oltre 30 anni, hanno mostrato delle limitazioni in particolar modo nell’ambito degli acquisti online, soprattutto per la mancanza del codice Cvv sul retro. Questo le ha chiaramente rese obsolete e non idonee agli standard attuali.

Questo cambiamento ha richiesto un adattamento da parte delle istituzioni finanziarie europee, che si sono viste costrette a sostituire le carte Maestro con alternative più moderne e compatibili con le esigenze del mercato.

Cosa accade alle carte Maestro

Anche se le carte Maestro più recenti, che sono state emesse fino a giugno 2023, sono teoricamente valide fino al 2027, in realtà risulteranno a breve fuori mercato. Molti clienti hanno già ricevuto comunicazioni dalle proprie banche riguardanti la cessazione dell’uso delle carte Maestro in seguito alla dismissione del circuito da parte di Mastercard.

Per coloro che sono ancora in possesso di una carta Maestro, le banche si stanno attivando per sostituire automaticamente le vecchie carte con nuove carte compatibili con i circuiti Mastercard o Visa, offrendo così una maggiore flessibilità e possibilità di utilizzo in una vasta gamma di punti vendita online e fisici. In alternativa, i clienti possono richiedere attivamente una nuova carta, scegliendo tra i due circuiti disponibili in base alle loro preferenze e alle offerte delle proprie banche.

Il futuro della finanza

Con la vasta rete di accettazione di Mastercard e Visa, che comprende oltre 100 milioni di punti vendita in tutto il mondo, i consumatori possono continuare a fare acquisti in modo sicuro e conveniente, sia online che offline, garantendo un’esperienza di pagamento senza soluzione di continuità e conforme agli standard attuali del settore finanziario.

Dunque il gigante della finanza si sta adattando ai nuovi standard e si spera che in futuro tutte le transazioni con carta risultino sicure e lontane da frodi.