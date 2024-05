Chanel Totti, arrivata la sua sentenza: “Stai correndo troppo” | Lo ha detto proprio lui

Chanel Totti ha fatto la sua entrata in grande stile nel mondo, ma lui l’ha fermata subito.

Chanel Totti è la figlia illustre del giocatore omonimo, il quale ha vinto campionati, coppe del mondo. Insomma, Francesco Totti è il cocco dell’Italia, un uomo capace di unire più fronti ultras sotto la bandiera tricolore. Ciononostante, la vita privata del bomber non è delle migliori.

Innanzitutto, è finito spesso sotto i riflettori a causa dei tradimenti perpetrati ai danni di Ilary Blasi. Il tutto è stato raccontato in Unica, documentario su Netflix prodotto da Blasi, in cui vengono svelati alcuni dettagli piccanti della loro vita insieme.

In secondo luogo, Totti non ha saputo ben rispondere alle accuse di eccessiva possessività nei confronti di Ilary. In un certo senso, questi elementi un po’ all’antica hanno fatto calare l’asticella del gradimento del capitano della Roma, ma i suoi fan tutto gli perdonano.

Ebbene, sua figlia Chanel potrebbe star subendo lo stesso trattamento? Attualmente, Chanel Totti ha 16 anni, ma sembra una donna già bella e fatta, con i suoi 500.000 e oltre follower su Instagram e altrettanti, se non di più, su Tiktok. Durante una sua apparizione pubblica, qualcuno l’ha redarguita.

Chi ferma Chanel Totti?

Quello che è successo a Chanel Totti può succedere ormai a chiunque. Questo, però, la dice lunga su come si sia evoluta la società in questo periodo. Infatti, il tutto è avvenuto sui social, in particolare Instagram. A quanto pare, Chanel ha pubblicato una foto che ha sconvolto tanti utenti.

La foto in questione la ritrae abbigliata in modo piuttosto elegante, con stivali eccentrici ma composti. In sfondo Montecarlo. Il web è esploso alla sola vista della foto: in molti hanno iniziato a criticarla, dandole della falsa e lamentando una pochezza d’animo presunta.

I commenti al post

“Sei una bellissima ragazza, non c’è dubbio. Nessuno osi dire il contrario, ma stai correndo troppo, fai le cose che farebbero persone di 30 anni. Goditi la tua età, 17 anni non ritorneranno più. Ma la cosa più strana è che i tuoi genitori ti permettono tutto questo. Sei ancora minorenne” questo è stato uno dei commenti al post di Chanel.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da chanel totti (@_chaneltotti)

La persona in questione ha poi aggiunto un post scriptum: “Io non ho niente contro di te. Mi sei simpaticissima. Ma la penso in questo modo. Non sono una hater.” Tuttavia, molti altri hanno cavalcato l’onda dei commenti non richiesti, domandandole se andasse a scuola. Secondo loro, sarebbe troppo piccola per la vita che conduce, ma abbastanza grande per ricevere insulti.