Jovanotti: vita privata e tradimento | Cosa accade tra lui e Francesca

Oggi vogliamo parlarvi della vita privata del grande cantante Jovanotti, il quale ha subito anche un tradimento. Ecco che cos’è successo tra lui e la moglie Francesca.

Jovanotti è uno di quei cantanti italiani che ha rivoluzionato il mondo musicale come lo conosciamo, infatti, è stato lui uno dei primi (se non proprio il primo) a far avvicinare l’Italia al rap. Ha dato il via a un genere tutto nuovo fatto di hit indimenticabili che ancora oggi il cantante porta nei suoi concerti.

Tra l’altro qualche mese fa ha concluso il suo tour, dopo 7 anni di assenza, dovuti anche a quel brutto incidente in bicicletta che ha subito durante una sua vacanza a Santo Domingo. Quella tragica esperienza fortunatamente non ha lasciato effetti collaterali al cantante il quale è tornato dai suoi fan ancora più carico di prima.

La carriera di Jova la conosciamo tutti anche perché di brani di successo ne ha pubblicati veramente tanti, è in merito alla vita privata che non tutti sanno che in passato subì un tradimento. Sveliamo cosa successe tra lui e sua moglie Francesca.

La vita privata di Jovanotti

Jovanotti, pseudonimo di Lorenzo Cherubini è sposato dal 2008 con Francesca Valiani e dal loro amore è nata la bella Teresa alla quale il papà ha dedicato appena è nata, l’epica canzone, A te. Per anni i genitori di Teresa hanno vissuto dei momenti terribili, in quanto alla giovane fu diagnostico il linfoma di Hodgkin.

Dovette combattere molto mal fortunatamente, grazie anche al sostegno dei suoi genitori, la Cherubini è riuscita a guarire, potendosi così concentrare sulla sua brillante carriera di illustratrice e fumettista. In merito a quel terribile periodo, Jova aveva detto: “Io credevo di essere quello forte del gruppo e invece ero quello che aveva le gambe che cedevano…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Valiani – (@fravaliani)

Jovanotti e il tradimento di sua moglie

Tra Jovanotti e sua moglie Francesca Valiani è stato praticamente amore a prima vista, in quanto si sono incontrati quando erano giovanissimi. Da quando si misero ufficialmente insieme nel 1994, affrontarono tutto insieme in questi 30 anni di vita insieme, sia i momenti belli sia quelli brutti, uscendone ogni volta più forti di prima.

Eppure, per un breve periodo i due coniugi vissero un incidente di percorso, visto che Francesca ebbe un breve flirt con Giuseppe Cruciani. Fortunatamente tutto si risolse anche in quell’occasione in quanto Lorenzo decise di perdonare la moglie e quel brutto tradimento, anche perché come rivelò quando succedono queste cose non è mai colpa solo di uno e così dopo essersi chiariti e aver fatto pace, sono più innamorati che mai.