Totò Schillaci: che fine ha fatto il grande campione e come vive oggi

Che fine ha fatto il grande campione di calcio Totò Schillaci e come ha deciso di vivere? Sono in molti che vorrebbero sapere se l’ex calciatore ha poi proseguito o meno nel mondo calcistico.

Totò Schillaci, all’anagrafe Salvatore Schillaci è stato uno dei calciatori simbolo delle “Notti Magiche” di Italia 90 che fece sognare gli italiani con la speranza di vincere il Mondiale, giocato in casa. In quell’occasione arrivammo terzi, ma Totò grazie ai suoi prodigi in campo ottenne il titolo di “capocannoniere e di miglior giocatore della competizione”.

Nello stesso anno risultò secondo nella classifica del Pallone d’oro, portando la sua carriera all’apice del suo successo. L’ex calciatore indossò le maglie del Messina, Juventus, Inter e Jubilo Iwata in Giappone, ultima squadra con la quale chiuse la sua carriera nel mondo del calcio.

Da quel giorno sono passati diversi anni, per questo motivo i fan sono curiosi di sapere che cosa fa oggi Schillaci e soprattutto se è rimasto vicino o lontano il mondo del pallone.

Che fine ha fatto Totò Schillaci?

Totò Schillaci è stato un grande del mondo del calcio, le sue prodezze e le sue performance in campo gli hanno permesso di mantenere una certa fama, la quale gli porta grandi soddisfazioni ancora oggi visto che i suoi tifosi ancora lo ammirano e lo applaudono quando passa. Inoltre quel curioso aneddoto di lui che diede una testata a Roberto Baggio resterà per sempre negli annali del mondo calcistico tant’è che Aldo, Giovanni e Giacomo in Tre Uomini e una gamba, lo citano in maniera molto comica.

Totò è padre di tre figli avuti da precedenti relazioni e dal 2012 è sposato con la sua attuale moglie, Barbara Lombardo, una ex modella che ha lasciato il mondo dello spettacolo per diventare una rinomata odontotecnica.

Il nuovo lavoro di Totò

Per quanto riguarda Totò Schillaci, dopo il suo addio nel mondo del calcio, provò diverse strade alternative, passando da quella del pallone a quella della politica fino ad arrivare alo spettacolo. In televisione infatti, approdò all’Isola dei famosi e Pechino Express.

Nonostante tutto, ad oggi Schillaci si gode la bellezza di casa sua e della sua tranquillità, gestendo insieme alla moglie il centro sportivo a Palermo e dal 2000 anche la “Scuola calcio Louis Ribolla”. In un modo o nell’altro, il pallone non abbandonerà mai un grande campione come lui, per questo ha deciso di trasmettere il suo sapere alle nuove generazioni.