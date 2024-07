Uomo Gatto: da Sarabanda alla fine della Tv: quando è apparso l’ultima volta

Chi si ricorda del talentuoso e iconico Uomo Gatto di Sarabanda? Sveliamo quando è apparso per l’ultima volta in tv e cosa sta facendo adesso il noto concorrente.

Era il 2002 e su Italia Uno andava in onda uno dei programmi più belli e più seguiti di quegli anni, stiamo parlando di Sarabanda, condotto da Enrico Papi. Quando ancora non era un opinionista, il conduttore faceva furore con il suo show.

L’Uomo Gatto fu uno degli iconici concorrenti che resistette per ben 79 puntata, dal 2002 al 2003, prima di essere eliminato dall’altrettanto talentuoso, Tiramisù. Da quel momento Gabriele Sbattella che è un pò come Silvia in Don’t Forget The Lyrics di Gabriele Corsi, divenne molto famoso.

Di anni ne sono passati da quelle puntate, per questo in molti si sono chiesti che fine avesse fatto l’Uomo Gatto e soprattutto quando è apparso l’ultima volta in televisione.

L’Uomo Gatto di Sarabanda

L’Uomo Gatto, grazie alla sua simpatia, al suo stile e alla sua memoria ferrea, durante le sue esibizioni a Sarabanda teneva incollati milioni di spettatori, ogni sera per ben 79 puntate. Un Enrico Papi giovanissimo, con la stessa professionalità e savoir-faire che lo contraddistingue, ha portato un semplice programma di musica a diventare epico nel corso degli anni.

In quegli anni, intere generazioni seguivano Papi e i suoi concorrenti. Se di Enrico sappiamo praticamente tutto, in quanto è sotto i riflettori da un pò per le sue strabilianti performance da intrattenitore, dell’Uomo Gatto sappiamo meno o meglio solo quello che lui stesso ha raccontato.

La sua ultima apparizione

Vi ricordate dell’Uomo Gatto di Sarabanda di Enrico Papi, il celebre programma dei primi anni del Duemila? Di anni ne sono passati da quelle puntata eppure il pubblico che li ha seguiti in quegli anni, continua ancora oggi a ricordare tutti loro con affetto. In merito al noto concorrente, quando uscì dal quiz show, approfittò della popolarità che guadagnò per fare diverse serate che gli fecero guadagnare parecchie entrate.

Inoltre, abbandonata la professione di animatore dei villaggi estivi e traduttore istantaneo per quei problemi fisici, è diventato un giornalista sportivo e di musica. Qualche tempo fa l’abbiamo rivisto nuovamente in televisione grazie a Fiorello e al suo Viva Rai 2 dove ha potuto raccontarsi senza filtri. In merito a Papi, Sbattella ha rivelato di non aver nessun rapporto con il conduttore, capita di vedersi per strada e quando accade i due si salutano in maniera calorosa, nulla di più.