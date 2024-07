Mauro Corona: spunta la foto con Bianca Berlinguer | Insieme in montagna

Mauro Corona e Bianca Berlinguer insieme in montagna, quella foto postata parla chiaro, ormai non c’è più dubbio. Sono in molti che si interrogano sul rapporto che lega i due, fuori dalle telecamere.

Ci sono quelle coppie lavorative che una volta che iniziano a lavorare insieme è veramente impossibile vederle separate dopo tanti anni. Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti fino ad arrivare a Bianca Berlinguer e Mauro Corona.

I due si punzecchiano spesso, ma in realtà li lega anche una profonda amicizia e stima che li unisce ormai da anni. Infatti, prima hanno lavorato insieme in Rai e dopo che Bianca è passata a Mediaset, anche l’esperto alpinista e scrittore ha raggiunto la “sua Bianchina”.

Per quello non stupisce il fatto di averli visti insieme in montagna in uno scatto che li ritraeva insieme. In molti quindi si sono chiesti che tipo di rapporto ci possa essere tra Corona e la Berlinguer?

Mauro Corona e Bianca Berlinguer insieme in montagna

Il 16 luglio, Pier Silvio Berlusconi presenterà il nuovo palinsesto Mediaset con tutto il ricco programma che allieterà le giornate dei telespettatori. Per il momento dunque, a parte rumors non siamo a conoscenza di nessuna ufficialità al momento, tranne quella che ha rilasciato Bianca Berlinguer durante i saluti dell’ultima puntata di È sempre Cartabianca: “Qui abbiamo trovato le condizioni migliori per lavorare con serenità e in piena libertà…”.

Dopo aver salutato lo staff e il suo amico e collega Mauro Corona, la conduttrice ha poi concluso: “Ci vediamo a settembre…”, confermando quindi la sua presenza nuovamente nelle reti private.

La foto social postata dai due

Finalmente Bianca Berlinguer e tutto lo staff di È sempre Cartabianca, potrà godersi le tanto attese ferie estive e perché no, magari anche in questa circostanza, “Bianchina” raggiungerà Mauro Corona in montagna, come hanno fatto in passato. A dimostrazione di tutto questo, quella foto social postata dai due non lascia più spazio all’immaginazione.

Per chiunque si chiedesse cosa possa esserci tra Bianca e Mauro Corona, possiamo rivelare che a legarli è una profonda amicizia ma nulla di più in quanto entrambi hanno una loro propria vita privata, insieme alla loro anima gemella. Ritornando allo scatto social, visto che l’alpinista non vuole mai dire addio alla sua montagna, collegandosi per l’appunto sempre in remoto in trasmissione, questa volta è stata la stessa Bianca a raggiungerlo a casa sua. Insieme dunque, presi a braccetto i due amici non possono fare altro che godersi quel panorama mozzafiato che toglie il respiro.