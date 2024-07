Bud Spencer: il suo patrimonio è da capogiro | Chi ha ereditato tutto

Sapete chi ha ereditato il patrimonio da capogiro di Bud Spencer? A distanza di anni dalla sua morte vi riveliamo la verità, preparatevi a rimanere a bocca aperta, a parlare una persona molto speciale.

Bud Spencer, all’anagrafe Carlo Pedersoli non ha bisogno di presentazioni in quanto è il famoso attore che da solo e insieme alla sua spalla, Terence Hill, all’anagrafe Mario Girotti, hanno dato un grande scossone al panorama del cinema italiano.

Con i loro film hanno arricchito il genere, spaghetti western, facendo divertire il loro immenso e fedele pubblico con le loro scazzottate epiche e con quelle battute che resteranno per sempre nel cuore dei fan. Con loro sono cresciute intere generazioni e dei loro film era impossibile stancarsi, in quanto la risata era assicurata.

Purtroppo nel 2016, il grande Bud dal cuore tenero ci ha lasciati, morendo all’improvviso, dopo le complicazioni dovute ad una brutta caduta a casa, all’età di 86 anni. Sono in molti quindi che si chiedono chi abbia ereditato il suo patrimonio da capogiro. La risposta vi sorprenderà.

Il patrimonio di Bud Spencer

Bud Spencer non era amato soltanto dai fan per i suoi film spettacolari e per le sue facce che facevano sorridere per tutta la durata della pellicola, ma anche dalla sua grande famiglia. Sposato dal 1960 con la sua adorata Maria Amato, con lei ebbe tre figli, Giuseppe, Cristiana a Diamante Pedersoli che a loro volta l’hanno reso nonno.

Ed è proprio uno dei suoi nipoti, Carlo Jr. a essere attualmente sotto i riflettori per via della sua passione e bravura nei circuiti di MMA, dov’è diventato lottatore professionista. In merito ai figli di Buddy, Giuseppe e Diamante hanno seguito le orme paterne, mentre Cristiana è una pittrice e scultrice.

Una grande eredità

Bud Spencer è stato un grandissimo attore di fama internazionale e com’è palese intuire i suoi film e tutto il franchise che c’è dietro hanno fatto guadagnare molto all’attore nel corso degli anni e anche adesso che purtroppo non c’è più, il suo buon nome continua a essere ricordato ovunque. Sicuramente il suo patrimonio da capogiro è stato diviso tra la sua amata famiglia che sicuramente quel gigante un pò burbero ma dal cuore tenero guarda e protegge da lassù così come al suo amico Terence, con il quale ha sempre ricordato di non aver mai litigato.

A prescindere dai soldi, è stata sua figlia Cristiana tempo fa a parlare dell’eredità che Buddy ha lasciato alla sua famiglia: “L’eredità che ha lasciato papà sono i milioni di fan che continuano a inondarci di affetto e a mantenere vivo il suo ricordo…”. Questo vale più di tutti i soldi del mondo, l’essere ricordati per sempre non ha prezzo.