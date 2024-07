Riccardo Angela: hai mai visto il figlio di Alberto? Chi è e che mestiere fa nella vita

In quanti di voi hanno mai visto il figlio del grande Alberto, cioè Riccardo Angela? La famiglia del divulgatore scientifico è sempre molto riservata, per questo oggi vi riveleremo chi è e che mestiere fa.

Alberto Angela non ha bisogno di presentazioni, in quanto lui e il suo compianto padre, Piero, sono da sempre le rock star dei documentari, coloro che riuscivano a riempire intere stanze, durante le loro conferenze e firmacopie.

Prima Piero e poi adesso Alberto, sono sempre riusciti a coinvolgere il loro grande pubblico, grazie a quel linguaggio d’effetto ma sempre di facile comprensione, che ha sempre permesso a tutti d’imparare notizie nuove e interessanti, arricchendo così il proprio bagaglio culturale.

Se lavorativamente parlando di Angela sappiamo molte cose, non possiamo dire la stessa cosa per quello che riguarda la sua sfera privata, in quanto è sempre stato molto riservato. Per questo oggi vogliamo parlarvi di suoi figlio Riccardo Angela.

Conosciamo meglio Riccardo

Alberto Angela è uno delle colonne portanti della Rai, alla quale fa conquistare sempre una fetta considerevole di share e picchi d’ascolto. Grazie ai suoi programmi, Ulisse – Il piacere della scoperta, Meraviglie e Noos, il divulgatore scientifico appare molto nel palinsesto.

Alberto spicca sempre come papà Piero, in quanto i suoi documentari sono sempre molto seguiti, da un pubblico che tocca tutte le età e sono molti quelli che rivelano che grazie agli Angela hanno deciso di intraprendere lo studio nel settore scientifico.

Che lavoro fa

Come dicevamo, Alberto Angela è sempre stato sotto i riflettori per quanto riguarda la sua carriera lavorativa, mentre per quanto riguarda la sua sfera familiare ha sempre messo un veto, non ama la mondanità ed è molto geloso della sua privacy. Di Alberto sappiamo che è sposato da più di 30 anni con Monica, dalla quale ha avuto tre figli, Riccardo, Edoardo e Alessandro.

Riccardo Angela, classe 1998 ama lo sport e fisicamente assomiglia molto a papà Alberto, così come Edoardo, classe 1999 e Alessandro classe 2004. Di tutti e tre i suoi figli non si hanno informazioni, non sappiamo dunque se seguiranno le orme del papà e del nonno anche se molti sperano di si, in quanto sarebbe molto strano non trovare più nessun Angela nel palinsesto della Rai in futuro. Per quanto riguarda il lato gossip, da quelle poche foto che si sono viste sui social, pare che Edoardo potrebbe essere impegnato, mentre Riccardo dovrebbe essere single e del terzogenito nebbia totale. Ovviamente queste ultime informazioni sono solo supposizioni dei fan, non c’è nulla di certo sulla loro vita sentimentale.