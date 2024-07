Sabrina Ferilli: quanti anni ha e dove vive la bellissima attrice

Quanti anni ha e dove vive Sabrina Ferilli? Oggi parliamo della bravissima attrice che fin dal suo esordio si è distinta nel mondo del cinema e della televisione italiane per la sua simpatia e per il suo talento.

Sabrina Ferilli è uno di quei volti del mondo dello spettacolo che non hanno bisogno di presentazioni, in quanto lavora da quasi 40 anni. Il suo esordio non fu dei più semplici, visto che sono stati molti quelli che le hanno chiuso la porta in faccia definendola “troppo italiana”, come dichiarò lei stessa.

Fortunatamente la sua tenacia, la sua bravura e diciamocelo anche un pizzico di fortuna nell’aver incontrato professionisti che ne capirono il vero valore, le permisero finalmente di entrare dalla porta principale di set cinematografici, televisivi e teatrali.

La Sabrina nazionale è un portento e porta simpatia, ironia e autoironia ovunque vada. Tra gli ultimi suoi lavori svolti, la sua presenza a Tu Si Que Vales insieme alla sua amica Maria De Filippi, ha fatto divertire moltissimi fan, soprattutto per i suoi siparietti insieme a Giovannino.

A prescindere dalla sua carriera lavorativa che sappiamo essere brillante, voi sapete quanti anni ha appena compiuto la Ferilli? Fidatevi non lo direste mai, vediamo insieme quante candeline ha spento e soprattutto dove.

Quanti anni ha e dove vive Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli, come dicevamo è un portento nel suo settore e anche a casa, la cui vita la divide insieme al marito Flavio Cattaneo, con il quale è convolato a nozze nel 2011. Della nota attrice, quando sentiamo il suo nome ci vengono in mente moltissimi aneddoti, come per esempio tutti i suoi film e serie tv o ancora l’iconico spogliarello del 2001, quando la sua amata Roma vinse lo scudetto.

Tra l’altro echeggiano ancora le parole che rilasciò Sergio Mattarella su di lei, definendola come: “simpatica, trascinante, irresistibile”, come dargli torto, alla fine con tre aggettivi ha descritto la grande attrice, la quale lascia ancora a bocca aperta tutti i suoi follower, per la sua bellezza disarmante.

Un compleanno importante

Nonostante nessuno le darà mai gli anni che dimostra, il 28 giugno 2024, Sabrina Ferilli ha compiuto 60 anni. Per lei una cifra tonda che non può fare altro che arricchirle la vita, in quanto come ha rivelato, qualora questo numero: “dovesse precludermi il lavoro, farò altro”, pensando di iscriversi a Giurisprudenza.

Sicuramente il mondo dello spettacolo farebbe un grandissimo errore non facendo più lavorare un personaggio così dinamico e protagonista delle scene come Sabrina, per questo, in attesa di capire cosa farà della sua vita, la bella attrice si gode la vita in quella meravigliosa villa a Prati nella sua adorata Roma. Come possiamo vedere in diversi scatti che posta, tra il panorama mozzafiato e le varie e grandi stanze, terrazzo incluso, il relax a casa sua è assicurato.