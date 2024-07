Ricordi Les Gold? Cosa fa oggi e come vive il protagonista de Il Banco dei Pugni

In quanti di voi amano il programma, Il Banco dei Pugni? Vi ricordate di Les Gold, il protagonista del reality show statunitense? Sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto e che lavoro faccia oggi.

Il Banco dei Pugni è un reality show statunitense mandato in onda in patria dal 2010 al 2016, mentre in Italia, dal 2012 al 2016 su diversi canali tra cui DMAX e in streaming su Pluto TV dal 2022. I personaggi principali di questo programma sono Les Gold, proprietario di uno dei banchi di pegno più grandi di Detroit e i suoi figli Seth e Ashley.

Questo format andrò in onda per ben 13 stagioni dove ottenne notevoli consensi, anche se poi venne cancellata per mancanza di richiesta di nuovi episodi. In molti hanno sempre sostenuto che il programma fosse molto simile ad Affari di famiglia e inoltre, dopo le dichiarazioni del New York Post dove si metteva in dubbio la veridicità dei vari episodi, essendo proposti come casi reali, il sospetto è iniziato a circolare tra gli spettatori.

Queste accuse sono sempre state rispedite al mittente da parte di Gold e famiglia quindi a prescindere da tutto e da come stanno realmente le cose, c’è una bella fetta di pubblico che ama guardare le puntate anche in replica del rinomato programma.

A ogni modo, dopo la pubblicità che il programma ha fatto al suo banco di pegni, che fine ha fatto Les Gold oggi? E soprattutto sta continuando a lavorare o no?

Chi di voi si ricorda di Les Gold

Capita molto spesso che i fan si affezionano ai personaggi, dopo averli visti in programmi e reality e così costoro ottengono una grossa popolarità. Sono in molti, a prescindere dal Paese di residenza che se si trovano a passare difronte al banco dei pegni più grande di Detroit di Les Gold, fanno di tutto per poter entrare, sperando di vedere il boss di casa.

L’uomo è molto stimato, soprattutto perché rappresenta un chiaro messaggio di come costanza e intuito possano aiutare gli audaci come lui, il quale è riuscito a essere un punto fermo per la città, diventando molto stimato. Tant’è che nonostante la crisi, la sua attività è ancora in positivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Les Gold (@lgoldhcp)

Cosa fa oggi il protagonista de Il Banco dei Pugni

Nonostante gli anni siano passati da quando l’ultimo episodio fu registrato ne, Il Banco dei Pugni, Les Gold continua ad attrarre moltissimi visitatori nel suo negozio di banco dei pegni di Detroit. Da diverso tempo a questa parte però, ha lasciato la sua attività ai suoi figli ed è soprattutto Seth che gestisce tutto, il destinatario della famosa frase: “Mio figlio poteva morire”.

Les Gold pur comparendo di tanto in tanto in negozio, sta seguendo diversi programmi di filantropia e beneficenza, dedicando il suo tempo ai più bisognosi e alle persone disabili.