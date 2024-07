Ornella Muti: dove vive la belissima attrice | Tutti vorrebbero la sua dimora

Sveliamo dove vive la bellissima attrice, Ornella Muti. Tutti i suoi fan vorrebbero tanto vivere vicino a lei e soprattutto in quella casa da sogno.

Ornella Muti non ha bisogno di presentazioni in quanto non è stata soltanto una delle attrici italiane più amate e richieste dal cinema, del nostro Paese, ma è stata spesso eletta come sex symbol, grazie al suo fisico perfetto e ai suoi lineamenti fini e delicati.

L’abbiamo vista recitare in così tanti film per il piccolo e grande schermo che sarebbe impossibile stare qui a citarveli tutti e nello stesso tempo, facendo una cernita qualcuno resterebbe fuori, per questo ci limitiamo a dire che il suo curriculum lavorativo è veramente esteso.

Ornella inoltre non è soltanto soddisfatta della sua carriera lavorativa ma lo è anche in campo familiare, in quanto a prescindere dai suoi rapporti passati sentimentali, la mitica attrice è mamma di tre figli, Naike Rivelli e Carolina e Andrea Facchinetti e anche nonna di 4 nipoti.

Per questo siamo qui oggi per rivelarvi dove vive la bellissima Ornella, tutti vorrebbero vedere la sua preziosa dimora, ma sappiamo benissimo quanto l’attrice vincitrice di moltissimi riconoscimenti, sia gelosissima della sua privacy.

Dove vive la bellissima Ornella Muti

Ornella Muti, merito anche dell’armonia che le rilascia la sua bellissima casa, ha rivelato come fa a essere ancora così bellissima e in perfetta forma all’età di 69 anni. “È tutto merito della mia dieta detox”, ha confessato, grazie alla quale mangia tutti i giorni molta frutta e verdura per disintossicarsi e inoltre usa pochi condimenti in generale.

Non pensate però che la grande attrice che resterà immortale per sempre nel panorama del cinema italiano, non si conceda anche qualche sgarro perché sbagliereste. Lei, infatti, compensa qualche piccolo “peccatuccio di gola”, con la sua alimentazione sana, un’intensa attività fisica e la riduzione quasi all’osso di carboidrati e zuccheri vari.

Una pace per lei e sua figlia

Non è difficile capire perché Ornella Muti abbia deciso di vivere in quella oasi di pace insieme a sua figlia Naike, circondate dal verde e dagli animali. Quello che colpisce immediatamente della loro villa è quel grande giardino dove possiamo vedere diversi animaletti, tra cui dei simpatici maialini, scorrazzare liberamente anche dentro casa.

Dalle foto che ogni tanto Ornella e Naike condividono sui social si capisce quanto la casa sia arredata con gusto, passiamo dal bagno a tema marino a quella grande cucina con isola che lascia tutti quanti senza fiato, come mostrato nel video social che vi abbiamo riportato, dove mostra le due donne intente a cucinare. Inoltre, l’ampia piscina è la preferita dell’attrice dove ama rilassarsi dopo una giornata intensa.