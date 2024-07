Sei Sorelle: anticipazioni fino al 5 luglio | Cosa vedremo in tv

Ecco le anticipazioni che vedrete in televisione di Sei sorelle fino a venerdì 5 luglio. Preparatevi ai colpi di scena.

Siamo in una particolare fase per la quale le soap opere spagnole e turche stanno andando per la maggiora. In questi ultimi anni abbiamo assistito al boom di queste pellicole le quali hanno fatto guadagnare sia a Mediaset sia alla Rai, picchi di ascolti notevoli.

Per il momento, le varie soap trasmesse hanno avuto una durata più o meno lunga, ma comunque tutte giunte a una fine. Quella di cui vi parleremo oggi è una tra le più seguite da mamma Rai, stiamo parlando di Sei sorelle, la cui trasmissione originale in Spagna è andata in onda dal 2015 al 2017, per un totale di 489 puntate.

Qui in Italia, la trasmissione è iniziata da maggio 2022 e attualmente va in onda sia su Rai Premium, sia su RaiPlay in anteprima esclusiva. Qualora vi foste persi le puntate iniziale, sul colosso dello streaming dell’emittente statale, troverete i vari episodi trasmessi.

Se invece finora non vi siete persi neanche una puntata, siamo qui a darvi le anticipazioni di Sei sorelle, fino al 5 luglio. Ecco cosa vedrete in televisione questa settimana, preparatevi a dei colpi di scena da lasciarvi a bocca aperta.

Sei sorelle: anticipazioni dal primo al 3 luglio

Per quanto la puntata del primo luglio è da poche ore andata in onda, vi riveliamo comunque qualche anticipazione, qualora non l’aveste ancora vista, tranquilli non vi rilasceremo nessuno spoiler troppo approfondito. Dunque, nella puntata del 1° luglio, Donna Dolores acquista le azioni della Tessuti Silva da Don Ricardo e Rodolfo pensa che nella fabbrica vengono svolte attività illegali. Francisca chiede scusa a Gabriel per avergli mentito ma nonostante questo, è intenzionato comunque a sposare Luis, lasciando l’uomo perplesso.

Nella puntata del 2 luglio invece, Rodolfo vuole sapere da Blanca perché si è alzata di notte e Diana non sa se sposare o meno Alonso, anche se alla fine accetterà la proposta. Pedra confida a Celia le sofferenze di cuore che sta passando e Diana informerà le sue sorelle del matrimonio, rivelando che dopo le nozze si trasferirà a Londra, ma Salvador non sarà d’accordo. Infine, nella puntata del 3 luglio Blanca e Cristóbal proseguono con la loro storia segreta anche se Marina scoprirà tutto. Francisca comunica a Luis che non vuole trasferirsi finché non sarà nato il bambino e nel mentre Diana trascorrerà la notte con Salvador anche se sarà schiva in merito al suo fidanzamento con Alonso.

Sei sorelle: anticipazioni del 4 e 5 luglio

Ed eccoci giunti agli ultimi due episodi della settimana di Sei sorelle, dei quali vi rilasceremo alcune indiscrezioni che terranno alto il vostro interesse. Ecco cosa vedrete in televisione il 4 luglio della nota sopa opera spagnola. Petra si scuserà con Benjamín per le sue bugie, ma si professerà innamorata di Bernardo, mentre Rodolfo non vuole prendere parte alle nozze di Francisca. Marina parlerà a Dolores e Blanca dei suoi piani per la nuova casa, ma Cristóbal non avendo soldi sarà costretto a chiedere un prestito a Rodolfo. Infine, vi troverete davanti a un colpo di scena doppio, in quanto Antonio chiede ad Adela di convincere Francisca a sposarsi non con Luis ma con Gabriel e Diana chiederà a Salvador di essere suo padrino al matrimonio.

Il 5 luglio, chiuderà la nostra settimana di anticipazioni, dove vedrete Luis che confesserà a Francisca di volersi occupare della stabilità economica della famiglia e intanto Celia e Aurora iniziano a stampare volantini per le Suffragette. Le intenzioni di Donna Dolores saranno finalmente chiare, sta cercando di far avvicinare Blanca a Rodolfo perché insieme possano avere un figlio.