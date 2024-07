Anna Pepe: chi è la tik toker che fa impazzire gli adolescenti | È già famosissima

Ecco chi è Anna Pepe la tik toker che fa impazzire gli adolescenti, i quali ne seguono ogni sua mossa. È già famosissima.

A mettere un confine netto tra le varie generazioni ci sono in primis, oltre la mentalità, soprattutto i cantanti del momento. È successo tra noi e i nostri genitori ed è successo tra loro e i loro genitori e succederà anche a voi con i vostri figli. Per quanto possiate cercare di restare aggiornati con i tempi, non amerete mai i nuovi cantanti di oggi come le nuove generazioni.

Così come quando gli adolescenti eravamo noi e gli adulti non ci capivano, poi però mettevamo le cuffiette nelle orecchie e tutto andava meglio, perché i nostri artisti preferiti con le loro canzoni ci capivano eccome.

La giovane tik toker di cui vi parleremo adesso è diventata un punto fermo nella vita dei suoi fan giovanissimi, stiamo parlando di Anna Pepe, la cui persona fa impazzire i suoi fan. È già famosissima.

Quanti anni ha la rapper

Anna Pepe, classe 2003 è una delle rapper più amate degli ultimi anni. Famosissima tra gli under 20, un po’ meno tra le generazioni precedenti, in quanto qualcuno l’ha sentita in radio, ma se non la seguono sui social, non la vedono in televisione. A tal proposito la stessa cantante ha rivelato: “A me questa cosa che mi conoscono solo i più giovani piace. È bellissimo se i boomer non sanno chi sei…”.

Nonostante la sua giovane età, la rapper ligure ha iniziato a fare furore da quando di anni ne aveva 16 e da allora non si è più fermata, collaborando insieme a quasi tutta la scena italiana di rapper, da Sfera, Lazza, Ghali, Guè, Geolier e molti altri ancora. Inoltre ha debuttato da poco con il suo nuovo album Vera baddie, per il quale ha dichiarato: “Se vogliamo sdoganare definitivamente il rap femminile allora le tipe devono dire le stesse cose che dicono i maschi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @annapep3

I suoi brani di successo

Come dicevamo, Anna Pepe è una rapper italiana di successo, nonché una delle tik toker più seguite degli ultimi tempi, soprattutto dagli under 20, i quali per lei mostrano una sorta di adorazione. La cantante ha collaborato con moltissimi artisti, tra i brani più famosi in cui è presente sicuramente, Bla Bla, 3 di cuori , Gasolina, Vetri neri, Petit fou fou e molti altri ancora.

Nonostante sul palco sia scatenatissima, per quello che concerne la sua vita privata invece, è molto riservata, motivo per cui non sappiamo nulla su quello che le succede quando è lontana dal palco. Ad ogni modo, quanti di voi già conoscevano Anna?