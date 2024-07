Aurora Ramazzotti si infuria di nuovo: c’entra suo figlio | Il marito la difende

Aurora Ramazzotti si arrabbia nuovamente contro gli haters, la quale la criticano per un post social di lei insieme al figlio. A difenderla anche Goffredo Cerza, cosa starà succedendo?

Non è facile essere personaggi famosi, così come non è facile essere figli di personaggi famosi. Sui social molte persone danno veramente il peggio di loro, in quanto si dimenticano che a leggere sono esseri umani con dei sentimenti e non uno schermo freddo e meccanico.

L’odio che puntualmente gli haters riversano verso Aurora Ramazzotti è veramente pesante, quando si leggono certe frasi è palese intuire come siano in molti ad essere invidiosi, frustrati e anche cattivi, perché non si possono scrivere disumanità gratuite dalla mattina alla sera.

Per questo Aurora non ci sta e si è infuriata anche in questa occasione, in vista di quelle critiche verso di lei e il piccolo Cesare. A prendere le sue difese anche il suo super e innamorato compagno, Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti si infuria sui social

Aurora Ramazzotti è una bellissima influencer e conduttrice televisiva, nata dall’amore di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, il cui affetto per lei non è mai cambiato nel corso degli anni, anche se il loro matrimonio è giunto al termine molti anni fa.

Fin da ragazzina Auri ha subito molte critiche e nonostante questi periodi bui, oggi è una giovane mamma che sa il fatto suo e non la manda di certo a dire a nessuno, come dimostra in tutti i suoi post social. Uno tra gli ultimi post pubblicati, mostrano la Ramazzotti mentre si trucca e condivide con i suoi follower 8 consapevolezze per affrontare meglio la vita di tutti i giorni, tra cui la regola di base: “non si può piacere a tutti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Il video con Cesare

Ed è proprio quella regola che Aurora Ramazzotti dovrebbe ricordarsi sempre e fare spallucce quando legge certi commenti. Anche perché lei potrà continuare a godersi la vita con la sua famiglia e gli haters più che “rosicare” non possono fare. Ad ogni modo, durante un momento dolcissimo condiviso tra Auri e il piccolo Cesare, dove i due si divertono a ritmo di musica a saltare sul lettone, durante le loro vacanze in Sardegna, come sempre c’è chi ha perso l’ennesima occasione per tacere.

Un hater parecchio acidello ha postato: “Tutto rigorosamente a favore di telecamera”. Ed è in questo momento che una Ramazzotti furiosa ha così risposto: “No, non tutto ma qualcosa è carino condividerlo, se non ti sta bene puoi andare da un’altra parte”. In tutto questo, il suo compagno Goffredo Cerza ha preso le parti della sua compagna approvando il momento condiviso con il suo bambino. Alla fine come diceva Dante: “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa” e così dovrebbe fare Aurora alla faccia di chi le vuole male.