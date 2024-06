Alfonso Signorini prepara il cast del Grande Fratello: una nuova coppia varcherà la porta rossa

Alfonso Signorini è alle prese con il nuovo cast del Grande Fratello, ebbene sì una nuova coppia varcherà la famosa porta rossa del reality e i fan non vedono l’ora di saperne di più.

Non si sa ancora nulla della nuova edizione del Grande Fratello, sappiamo soltanto qualche piccola verità confermata e molte indiscrezioni. In primis sappiamo con certezza che per la prima volta da quando il reality è approdato in televisione, quest’anno i gieffini vivranno in una nuova casa.

Probabilmente però entreranno sempre dalla medesima porta rossa, diventata un pò il simbolo di questo gioco. Inoltre, come avrete capito, Alfonso Signorini sarà il conduttore anche per la prossima stagione ma su chi ci sarà al suo fianco è ancora top-secret.

Inoltre sappiamo che il conduttore è alle prese con la formazione del nuovo casting, per questo sappiamo che una nuova coppia potrebbe varcare le porte del GF, ricordando molto un’altra coppia dell’edizione passata.

Alfonso Signorini e il cast del Grande Fratello

Non si sa, se anche nella prossima edizione i rapporti tra inquilini saranno così tanto tesi come tra quelli di quest’edizione passata, ma sicuramente ne vedremo delle belle anche li. Per il momento sappiamo che tra alcuni gieffini della passata stagione, quel clima di astio e gelo permane anche adesso che sono usciti dalla Casa.

L’abbiamo visto qualche giorno fa, quando alcuni di loro hanno presenziato all’evento benefico organizzato da Alfonso Signorini chiamato, Al Chiaro di Luna, grazie al quale il direttore del magazine Chi, raccoglieva fondi per acquistare un ecografo di ultima generazione per l’ospedale di Rimini. Da come ha raccontato Amedeo Venza: “Ero lì nel backstage e ha chiesto espressamente di non vedere i suoi ex colleghi del Grande Fratello”, riferendosi probabilmente a Perla Vatiero, come sostiene l’esperto del gossip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

I nuovi Mirko e Perla?

A prescindere dal rapporto teso tra gli ex gieffini, i fan stanno tenendo d’occhio Alfonso Signorini, il quale è alle prese con la selezione del nuovo casting del Grande Fratello. Da come abbiamo potuto leggere dalle parole rilasciate dalla giornalista del settimanale Chi, Azzurra Della Penna, qualcuno che stiamo vedendo adesso a Temptation Island, potrebbe varcare la porta rossa del reality in autunno? In molti sospettano possano essere i nuovi Mirko e Perla della situazione.

Inoltre come ha rivelato Deianira Marzano: “Quest’anno al GF sono stati presi in considerazione alcuni ex concorrenti delle scorse edizioni. La minestra riscaldata”, su chi puntate voi?